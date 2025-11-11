Tagasi ST 11.11.25, 11:00 Eestlaste liigne ettevaatlikkus pidurdab majanduse elavnemist Eesti tarbijate pessimistlik meelestatus on saamas majanduskasvu piduriks, selgub Äripäeva raadio saatest „Baltikumi raha-vaade“. Kuigi palgad kasvavad ja intressimäärad on langenud, püsib inimeste usaldus majanduse vastu madalamana kui Lätis ja Leedus.

Citadele Balti jaepanganduse juht Edward Rebane rääkis Äripäeva Raadios, miks Eesti tarbijakindlus jääb lõunanaabritest maha.

Foto: AIVARS IVBULIS

Saatejuht Tõnu Einasto vestles Citadele Balti jaepanganduse juhi ja juhatuse liikme Edward Rebasega, kes tõdes, et eestlased on tarbimisotsustes ettevaatlikumad kui lõunanaabrid. „Ehkki palgakasv ületab inflatsiooni ja ostujõud taastub, ei ole inimeste kindlustunne veel järele jõudnud,“ märkis Rebane.

Rebase sõnul on toiduainete hinnad viimastel kuudel liikunud eri suundades – osa kaupu kallineb, osa odavneb. See on pannud eestlasi piirama kulutusi muudele kaupadele ja teenustele, sealhulgas reisimisele ja koduremondile. Samal ajal plaanivad lätlased ja leedulased kulutada julgemalt.

Saates räägiti ka säästmisest. Kuigi Eesti majapidamiste hoiused on kasvanud, elab märkimisväärne osa elanikkonnast endiselt ilma rahalise puhvrita. Rebane soovitas keerulisemal ajal keskenduda püsikulude ülevaatamisele, vältida emotsioonipõhiseid oste ning automatiseerida säästmist.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Ettevõtjatele andis ta julgustava sõnumi: „Leidke välisturgusid, müügimehe julgust võiks rohkem olla!“

Saade pakkus ülevaate Baltikumi elanike finantskäitumisest ja tõi välja, kuidas teadlikum rahakasutus aitab majanduslanguse mõju leevendada.

Saatejuht on Tõnu Einasto.