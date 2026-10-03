Liisa-Maria Lees: töö- ja eraelu tasakaal pole hüve

Me ootame enda tiimide juhtidelt, et nad korraldaksid töö nii, et inimese esimene valik töö tegemise kohana oleks kontor, kuid paindlikkus on jätkuvalt väga oluline, kirjutab Swedbanki personali- ja haldusdivisjoni juht Liisa-Maria Lees vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Liisa-Maria Lees töö- ja eraelu tasakaalu töötaja hüve asemel jätkusuutliku tööelu eelduseks;
- kuidas põhjendab Swedbank kontori eelistamist esimese töö tegemise kohana, jättes samal ajal alles paindlikkuse.