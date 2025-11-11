Tagasi ST 11.11.25, 13:00 Kinnisvara korrashoid ei kao – see muutub vaid targemaks Kui 1990. aastate majavalvur tegeles samaaegselt torude parandamise ja trepikoja koristamisega, siis tänapäevane kinnisvara korrashoid on tehnoloogiline ja andmepõhine tegevus, mille mõju ulatub hoonete elukaarest ettevõtte maine ja keskkonnajalajäljeni.

Äripäeva Raadios arutlevad kinnisvara korrashoiu tuleviku üle Heikki Lind, Mikk Sillamaa ja Mihkel Mahlapuu.

„Korrashoid oli eile, on täna ja on ka homme – aga teistsugune,“ ütleb Cityhaldus OÜ juht ja Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu eestvedaja Heikki Lind. Tema sõnul on valdkond liikunud kulukohast strateegiliseks investeeringuks, mis aitab hoida vara väärtust ja toetab ettevõtte jätkusuutlikkust.

„Me ei müü enam ruutmeetreid, vaid usaldust ja kindlustunnet, et hoone töötab nii, nagu peab,“ lisab Stell Eesti tegevjuht Mikk Sillamaa, rõhutades kvaliteetse korrashoiu rolli ettevõtte toimimise kindlustajana.

Noorem põlvkond näeb selles valdkonnas aga võimalust panustada – Mihkel Mahlapuu sõnul on tegemist „andmise ametiga“, kus hoitakse korras ruume, et teised saaksid oma tööd teha.

Saates arutatakse, kuidas digilahendused, rohepööre ja uued ootused muudavad kinnisvara korrashoidu ning miks on see tuleviku töövaldkond, mitte eilne päev.

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit tähistab tänavu oma 30. tegutsemisaastat ning selle puhul toimub 20. novembril 2025 pidulik üritus Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas. Loe sündmuse kohta rohkem SIIT.

Saatejuht on Lauri Toomsalu.

Kuula saadet siit: