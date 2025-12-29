Järgmine aasta lõpeb 1400 objektil automaatse tulekahjuteate edastamine häirekeskusesse – mida see tähendab?

Tuleohutuse seaduse kohaselt on iga inimese kohustus tulekahju korral häirekeskust kohe teavitada. See tähendab, et ettevõtete töötajad peavad olema koolitatud ja tulekahju avastades kohe helistama 112 ning alustama evakuatsiooni.

Foruse ohutusteenuste juht Ahti Kuusk toonitab, et automaatse häireedastuse kadumine tähendab, et turvalisusele tuleb panna varasemast veelgi suuremat rõhku. Ülemäära siiski muretsema ei peaks, kui objektil on tuleohutusega kõik korras.

Kui häiretele reageerimise protsessid muutuvad ja päästeautod enam iga automaatse signaali peale välja ei sõida, tuleb vajadusel koostada uus tulekahju korral tegutsemise plaan ja teha oma inimestele kindlasti evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus

„Igal omanikul tuleb veel kord põhjalikult läbi mõelda, kuidas oleks ka edaspidi tagatud inimeste ja materiaalse vara ohutus ning turvalisus – kes hakkab häiretele reageerima, milliseid muudatusi on vaja teha inimeste töökorralduses ja kuidas teha süsteemide kasutamine inimeste jaoks lihtsaks,“ räägib Kuusk.

Kuusk näeb üpris tihti, kuidas erinevatel objektidel on näiteks ATS-süsteemi kasutamise juhend ning andurite paiknemisskeemid tehtud oma inimestele väga keeruliseks ja detailseks. Oluline on hoida asjad lihtsatena, et inimesed oskaksid päriselt ka ohu korral kiiresti reageerida ning õigesti käituda. Turva- ja ohutuspartnerid saavad siinkohal olla nõu ning jõuga abiks.

Läbi tuleks mõelda kogu protsess. Igaüks peaks vaatama, mis andurid on hoones, kas kõik on piisavalt kaitstud, kuidas ja kui turvaliselt edastub signaal, kes ja kui kaugelt reageerib, kas see aeg piisav või on vaja saada objektist kiirem ülevaade. Oluline on teha väikene riskianalüüs ja kavandada meetmed ohtude maandamiseks.

Tähelepanu vajab ka öine aeg – kui midagi juhtub, peab turvapartneril ja päästeametil olema hoonesse ligipääs. Ei tohiks juhtuda olukorda, kus päästemeeskond peab aiad ära lõhkuma, et objektile pääseda.

Abi ei jää tulemata - ATS kaughaldus ja muud lahendused

Ahti Kuusk lisab, et turvapartneritel on kasutusel erinevad tehnilised lahendused, mis aitavad operatiivselt häiretele reageerida ja reaalse ohuolukorra puhul tuvastada kiirelt tulekahju. Üks võimalus on ATS kaughaldus, mida mitmed Foruse kliendid juba kasutavad.