Balti riikidest Lõuna-Euroopani: Letsinvesti geograafiline haare ja rekordiline aasta

Letsinvesti kaudu investeeritud keskmine summa ületas 87 000 eurot, mis on ühisrahastusplatvormide seas üks Euroopa kõrgeimaid näitajaid. Kuna Letsinvest rahastab peamiselt suurprojekte, eelistavad platvormi sagedasti just suurinvestorid, kuid nendesse projektidesse investeerimine on kättesaadav kõigile – nii neile, kes soovivad tööle panna 500 000 eurot, kui ka neile, kes alustavad 500 euroga.

Võimalus investeeringuid mitmekesistada

Olles laiendanud tegevust Balti riikidest Lõuna- ja Põhja-Euroopasse, rahastas Letsinvest möödunud aastal 61 projekti ning pakkus investoritele võimalusi portfelli geograafiliseks hajutamiseks.

Letsinvesti kaudu on investorid rahastanud arvukalt välisprojekte – lisaks Hispaania, Portugali ja Norra mägikuurortide kinnisvaraarendustele on panustatud ka Leedu kapitalil põhineva LHM Groupi arengusse USA-s.

Letsinvesti investorite kogukonna poolt 2025. aastal kaasatud ligi 52 miljonist eurost enam kui pool läks projektidele Hispaanias ja Portugalis. Hispaanias rahastati eelmisel aastal platvormi kaudu 15 projekti või nende etappi, mille tarbeks kaasati kokku 15,9 miljonit eurot. Portugalis rahastati 8 projekti või nende etappi kogusummas 14,8 miljonit eurot.

Edukalt rahastatud projektide seast paistab silma luksusvillade arendus CAPREA Vilamoura, mis asub Portugalis Algarve prestiižses kuurordis. Investorid kaasasid selle projekti tarbeks Letsinvesti kaudu 2,75 miljonit eurot. Samuti väärib esiletõstmist esmaklassiline elamu- ja äriprojekt The Lourenco, mis asub prestiižses asukohas Aveiro linnas – paigas, mida tuntakse sageli ka „Portugali Veneetsia” nime all. Projekti finantseerimiseks koguti 2,9 miljonit eurot, kusjuures teostuse taga on pikaajalise kogemusega rahvusvaheline arendaja NAMOR GROUP.

Märkimisväärset investorite huvi on pälvinud ka eksklusiivne villade projekt La Sierra, mis asub Lõuna-Hispaania luksuskuurordi Marbella lähedal. Projekt pakub lummavaid merevaateid ja kiiret ligipääsu kõigile mugavustele, mis teeb Costa del Solist ühe Lõuna-Euroopa ihaldatuima elamupiirkonna Selle projekti rahastamiseks kaasati Letsinvesti kaudu 1,7 miljonit eurot.

Huvi välisturgude vastu on kasvanud

Letsinvesti investorite ring ei piirdu vaid leedulastega; platvormi on usaldusväärse partnerina valinud nii eraisikud kui ka ettevõtted üle Euroopa. „Nii ulatuvadki Letsinvesti projektid Balti riikidest kuni Vahemere piirkonna ja Norrani,“ võttis V. Kinduris platvormi geograafilise ulatuse kokku.

Kindurise sõnul on väliskapitali kaasamine Leetu muutunud geopoliitiliste pingete tõttu keerulisemaks, mistõttu on fookus nihkunud projektide rahastamisele välismaal, eeskätt Lõuna-Euroopa riikides. "Need projektid on atraktiivsed nii Leedu kui ka Euroopa investoritele. Leedu investorite huvi taga on kombinatsioon geopoliitilisest kindlustundest, emotsioonidest ja atraktiivsest tulususest,“ märkis Letsinvesti juhatuse esimees.