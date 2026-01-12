Balti riikidest Lõuna-Euroopani: Letsinvesti geograafiline haare ja rekordiline aasta
Olles eelmisel aastal oma tegevust laiendanud ja edukalt võlakirjade levitamist alustanud, kaasas Euroopa investeerimisplatvorm Letsinvest 2025. aastal laene 52 miljoni euro väärtuses, mis on umbes 67% rohkem kui 2024. aastal. Alates tegevuse algusest on Letsinvesti platvormi kaudu rahastatud summa juba ületanud 100 miljonit eurot.
Letsinvest, Euroopa investeerimisplatvorm, kaasas 2025. aastal 52 miljonit eurot, mis on 67% rohkem kui varasemal aastal. Platvormi kaudu on rahastatud üle 100 miljoni euro väärtuses projekte, millest suur osa suunati kinnisvaraarendusse, parandades elukeskkonda ja luues uusi töökohti. Letsinvesti juhatuse esimees Vytenis Kinduris märkis, et saavutused peegeldavad investorite usaldust ja platvormi poolt loodud majanduslikku kasu. Platvorm laiendas tegevust Balti riikidest Lõuna-Euroopasse, rahastades möödunud aastal 61 projekti. Hispaanias ja Portugalis rahastati arvukalt kinnisvaraprojekte. See on atraktiivne investeerimisvõimalus nii Leedu kui ka Euroopa investoritele.
Foto: Letsinvest
Letsinvesti juhatuse esimees Vytenis Kinduris märgib, et see summa ei kinnita üksnes investorite usaldust, vaid peegeldab ka reaalset ja mõõdetavat ühiskonnale loodud majanduslikku kasu.
"Need 100 miljonit eurot on konverteeritud reaalseks majanduslikuks väärtuseks: uuteks töökohtadeks, töötajate sissetulekuteks ning ehitussektori tellimusteks. Kuna suur osa platvormi kaudu suunatud vahenditest läks kinnisvaraarendusse, on tulemuseks uued elamispinnad ning märgatavalt paranenud elukeskkond tuhandetele inimestele. Võrdselt oluline on ka investorite tulu – platvorm suutis genereerida kahekohalise keskmise aastatootluse,“ rõhutas V. Kinduris eelmise aasta tulemusi kokku võttes.
Letsinvesti investorid on intressidelt teeninud juba üle 6 miljoni euro ning keskmine investeeringutasuvus ulatus 10,15%-ni.
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Letsinvesti kaudu investeeritud keskmine summa ületas 87 000 eurot, mis on ühisrahastusplatvormide seas üks Euroopa kõrgeimaid näitajaid. Kuna Letsinvest rahastab peamiselt suurprojekte, eelistavad platvormi sagedasti just suurinvestorid, kuid nendesse projektidesse investeerimine on kättesaadav kõigile – nii neile, kes soovivad tööle panna 500 000 eurot, kui ka neile, kes alustavad 500 euroga.
Võimalus investeeringuid mitmekesistada
Olles laiendanud tegevust Balti riikidest Lõuna- ja Põhja-Euroopasse, rahastas Letsinvest möödunud aastal 61 projekti ning pakkus investoritele võimalusi portfelli geograafiliseks hajutamiseks.
Letsinvesti kaudu on investorid rahastanud arvukalt välisprojekte – lisaks Hispaania, Portugali ja Norra mägikuurortide kinnisvaraarendustele on panustatud ka Leedu kapitalil põhineva LHM Groupi arengusse USA-s.
Letsinvesti investorite kogukonna poolt 2025. aastal kaasatud ligi 52 miljonist eurost enam kui pool läks projektidele Hispaanias ja Portugalis. Hispaanias rahastati eelmisel aastal platvormi kaudu 15 projekti või nende etappi, mille tarbeks kaasati kokku 15,9 miljonit eurot. Portugalis rahastati 8 projekti või nende etappi kogusummas 14,8 miljonit eurot.
Edukalt rahastatud projektide seast paistab silma luksusvillade arendus CAPREA Vilamoura, mis asub Portugalis Algarve prestiižses kuurordis. Investorid kaasasid selle projekti tarbeks Letsinvesti kaudu 2,75 miljonit eurot. Samuti väärib esiletõstmist esmaklassiline elamu- ja äriprojekt The Lourenco, mis asub prestiižses asukohas Aveiro linnas – paigas, mida tuntakse sageli ka „Portugali Veneetsia” nime all. Projekti finantseerimiseks koguti 2,9 miljonit eurot, kusjuures teostuse taga on pikaajalise kogemusega rahvusvaheline arendaja NAMOR GROUP.
Algarve, Portugal.
Märkimisväärset investorite huvi on pälvinud ka eksklusiivne villade projekt La Sierra, mis asub Lõuna-Hispaania luksuskuurordi Marbella lähedal. Projekt pakub lummavaid merevaateid ja kiiret ligipääsu kõigile mugavustele, mis teeb Costa del Solist ühe Lõuna-Euroopa ihaldatuima elamupiirkonna Selle projekti rahastamiseks kaasati Letsinvesti kaudu 1,7 miljonit eurot.
La Sierra – eksklusiivne villade projekt Mijase piirkonnas, Marbella lähedal Hispaanias.
Huvi välisturgude vastu on kasvanud
Letsinvesti investorite ring ei piirdu vaid leedulastega; platvormi on usaldusväärse partnerina valinud nii eraisikud kui ka ettevõtted üle Euroopa. „Nii ulatuvadki Letsinvesti projektid Balti riikidest kuni Vahemere piirkonna ja Norrani,“ võttis V. Kinduris platvormi geograafilise ulatuse kokku.
Kindurise sõnul on väliskapitali kaasamine Leetu muutunud geopoliitiliste pingete tõttu keerulisemaks, mistõttu on fookus nihkunud projektide rahastamisele välismaal, eeskätt Lõuna-Euroopa riikides. "Need projektid on atraktiivsed nii Leedu kui ka Euroopa investoritele. Leedu investorite huvi taga on kombinatsioon geopoliitilisest kindlustundest, emotsioonidest ja atraktiivsest tulususest,“ märkis Letsinvesti juhatuse esimees.
Letsinvest valib platvormi kaudu investeerimiseks sobivad turud nende pikaajalise kasvupotentsiaali põhjal.
"Esiteks teeme pika ja põhjaliku ettevalmistustöö. Näiteks kulus meil Hispaania ja Portugali turule sisenemiseks umbes poolteist aastat. Oleme nendes riikides moodustanud oma kohalikest spetsialistidest koosnevad meeskonnad. Meil on ulatuslik kogemus projektide hindamisel. Kuna me rahastame platvormi kaudu märkimisväärseid summasid, teeme koostööd üksnes suuremate arendajatega, kellel on laitmatu maine ja aastatepikkune edukas kogemus neil turgudel,“ ütles V. Kinduris.
Uus võlakirjade digiprojekt
Letsinvest laiendas eelmisel aastal oma tegevust ning hakkas koostöös litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteemiga Axiology võlakirju levitama uue tehnoloogilise lahenduse abil.
"See projekt tähistab uut etappi Baltimaade kapitaliturul – meie uuenduslik projekt muudab võlakirjade emissiooni ettevõtetele lihtsamaks ja avab investoritele mugava ligipääsu,“ nendib Letsinvesti juhatuse esimees.
Tänu uuele digitaristule saavad ettevõtted hoida võlakirjade emiteerimisel kokku üle 40% kuludest. Investorite jaoks tähendab see aga uusi ja mugavamaid lahendusi oma investeeringute hajutamiseks.
Eelmise aasta lõpus viis Letsinvest edukalt lõpule LHM Groupi esimese võlakirjaemissiooni, kaasates investoritelt kokku üle miljoni euro.
Kogu protsess teostati plaanipäraselt ja õigeaegselt.
Ühisrahastusplatvorm Letsinvest viib rahastamist vajavad ettevõtted kokku investoritega, kes otsivad usaldusväärseid ja suurema tootlusega investeerimisvõimalusi.
Letsinvest on valinud konservatiivse investeerimisstrateegia, mida rakendatakse läbi range projektide valiku ja põhjaliku hindamisprotsessi.
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Lisaks on kõik platvormil olevad investeeringud tagatud kinnisvarale seatud esimese järjekoha hüpoteegiga. Kuna laenuintressimäärad on fikseeritud, teavad investorid oma oodatavat tootlust ette ja riskitase püsib konservatiivne.
Kõik Letsinvesti poolt 2025. aastal valitud projektid viidi ellu õigeaegselt – kõik investeeringud tagastati investoritele ning teenitud dividendid maksti välja plaanipäraselt.
Kogu platvormi ajaloo vältel on laenuvõtjad täitnud oma kohustused investorite ees õigeaegselt, mistõttu pole Letsinvestil seni olnud ühtegi viivisesse sattunud laenu.
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