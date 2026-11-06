Tagasi Trump kohtus Putini saadikuga ja rääkis suurest kokkuleppest USA president Donald Trump kohtus Washingtonis Putini erisaadiku Kirill Dmitrijeviga ja rääkis kokkuleppest, mis “hõlmab enamat kui Ukrainat”. Loe AI kokkuvõtet Donald Trump ütles pärast kohtumist Kirill Dmitrijeviga, et peagi võib sündida „suur kokkulepe“, mis hõlmab enamat kui Ukraina ja võib mõjutada kogu Euroopat. USA valmistub 10.–11. novembril Abu Dhabis vahendama Venemaa ja Ukraina kõnelusi. Jared Kushneri sõnul arutati Brüsselis Ukrainale julgeolekugarantiisid ja Euroopa julgeolekut. Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Ukraina peab kohanema USA uue poliitilise tegelikkusega ning vajab lubatud 16 miljardit dollarit abi ja Patrioti rakette.

USA president Donald Trump ütles, et kohtus Valges Majas Venemaa presidendi erisaadiku Kirill Dmitrijeviga ja rääkis ajakirjanikele, et peagi saavutatakse “suur kokkulepe”, mis “hõlmab enamat kui Ukrainat” ja “võib puudutada kogu Euroopat”. Täpsemaid selgitusi ta ei andnud, kirjutas Bloomberg.

President lubas lõpetada Venemaa täiemahulise sissetungi Ukrainasse oma esimesel ametipäeval, kuid sõda kestab viiendat aastat, hoolimata Trumpi ja tema esindajate mitmest katsest kokkulepet vahendada. USA delegatsioon peaks 10.–11. novembril vahendama Abu Dhabis Venemaa ja Ukraina esindajate kõnelusi, kirjutas Reuters.

Melania Trump võõrustas neljapäeval Valges Majas Venemaa ja Ukraina esindajaid, Dmitrijev kuulus Venemaa delegatsiooni. Trump ütles, et tema neljapäeval Ukraina delegatsiooniga ei kohtunud.

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Trumpi administratsioon on viimastel nädalatel hoogustanud jõupingutusi sõja lõpetamiseks. Läbirääkimisi juhivad USA eriesindajad Jared Kushner ja Steve Witkoff. Kushner kirjutas Xis, et USA pidas eile Brüsselis Ukrainaga, NATO ja Euroopa partneritega “viljakaid ja sisulisi arutelusid”. Tema sõnul käsitleti kõnelustel julgeolekutagatisi Ukrainale ja laiemat Euroopa julgeolekuarhitektuuri. “Meie eesmärk on lahendada kõigi osapoolte julgeolekumured praktiliste ja vastastikku kokku lepitud lahenduste abil, mis vähendavad tulevaste konfliktide ohtu,” lisas ta. Kushneri sõnul kaaluvad läbirääkijad viit peamist eesmärki: püsivaid julgeolekualaseid konsultatsioone, usaldusväärseid kriisikommunikatsiooni kanaleid, suuremat sõjalist läbipaistvust, vastastikuseid meetmeid eskaleerumisriski vähendamiseks ning kestlikku raamistikku Euroopa pikaajaliseks julgeolekuks ja stabiilsuseks. “Igasugune kokkulepe peab täielikult austama iga riigi suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja iseseisvat otsustusõigust,” ütles Kushner. Brüsseli kohtumised eelnevad järgmisel nädalal Abu Dhabis toimuvatele kahepäevastele USA juhitud kõnelustele Ukraina ja Venemaa delegatsioonidega. Trump on nimetanud Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid rahu saavutamise suurimaks takistuseks ning survestanud Ukrainat tegema järeleandmisi, mida Kiiev peab vastuvõetamatuks. Läbirääkimiste üheks peamiseks takistuseks on kujunenud julgeolekutagatised, mis peaksid kindlustama, et Venemaa ei ründa Ukrainat pärast võimaliku rahuleppe sõlmimist uuesti. Kreml loodab, et Trump jätkab kõneluste vahendamist Jaanuaris ametisse astuv demokraatide enamus kongressis avaldab survet Ukraina suuremaks toetamiseks ja seab küsimärgi alla vabariiklasest presidendi otsused sõlmida Venemaaga diislikütuse kokkulepe ja leevendada osa Moskvale kehtestatud sanktsioonidest. Kreml on teatanud, et loodab valimiskaotusest hoolimata Trumpi kõneluste vahendamise jätkumist. Samuti on Kreml öelnud, et ettevalmistused käivad Putini, Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumiseks Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna majanduskoostöö foorumi ehk APECi tippkohtumise ajal, mis toimub sel kuul Hiina lõunaosas Shenzhenis. Allikas: Reuters Zelenskõi: Ukraina peab kohanema USA uue poliitilise tegelikkusega Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Ukraina peab kohanema USA poliitika uue tegelikkusega, et pidada dialoogi ning tagada endale rohkem välisabi ja tugevam õhutõrje Venemaa rünnakute tõrjumiseks. Zelenskõi on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et parandada heitlikku suhet USA presidendi Donald Trumpiga, eriti pärast 2025. aasta veebruaris Valges Majas toimunud kohtumist, kus teda süüdistati Washingtoni abi eest tänamatuses. Hetkel kuum aripaev.ee 34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa” aripaev.ee Selverist lahkunud Kristi Simonsen: kui keegi tahab oma firmat kolmekordistada, võib minuga ühendust võtta aripaev.ee Palgata jäetud töötajad esitasid tööandja vastu 86 avaldust. “Keegi ei looda enam midagi” ST R-kiosk vahetas välja kõik kohvimasinad ja tõi valikusse kauaoodatud joogi

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“ Mõistes jõudude vahekorras toimunud muutusi, peame oma dialoogi õigesti üles ehitama. Usun, et meil on võimalus toetust suurendada,“ ütles Hispaanias Ibero-Ameerika tippkohtumisel viibiv Zelenskõi täna Ukraina telekanalile TSN.

Zelenskõi sõnul peab Ukraina tugevnema abipakettide kaudu ning saama kätte 16 miljardit dollarit abi, mille Washington tema sõnul lubas, kuid mida ei ole veel eraldatud.

Ukraina suurim prioriteet on presidendi sõnul tugevdada õhutõrjet, selleks tuleb tagada USA Patrioti õhutõrjesüsteemide rakettide pidev varustamine.

“Kui me Patrioti probleemi ei lahenda, läheb meie jaoks väga raskeks,“ ütles Zelenskõi. ”Selle küsimuse võiksid lahendada Euroopa, mõned Euroopa-välised riigid ja loomulikult Ameerika Ühendriigid. See on prioriteet number üks.“