Tagasi ST Iseteenindus tõi vargused massidesse, uus lahendus lubab need peatada Kaubandus liigub järjest enam iseteeninduse suunas, kuid koos sellega kasvavad ka riskid. Saates "Kaupmehe edu valem" analüüsitakse, miks muutub kaubakadu kaupmeeste jaoks järjest suuremaks probleemiks ja miks ei piisa enam traditsioonilistest turvameetmetest.

Strongpoint Eesti võtmekliendihaldur Anton Martšenko toob välja, et keskmine kaubakadu sööb ära lausa poole jaeketi kasumist. Uurime, milliseid uusi võimalusi pakuvad AI-põhised lahendused, näiteks kaamerate abil toimuv käitumismustrite jälgimine ja tootetuvastus. Saates kuuleb, kuidas need lahendused aitavad tuvastada pahatahtlikku käitumist, nagu ribakoodide vahetamine või skaneerimise simuleerimine, ja vähendada kaubakadu kuni 92%.

Samuti tuleb juttu töötajate rollist, koolituse vajalikkusest ja sellest, milliseid samme peaks kaupmees astuma, et vähendada vargusi juba täna.

Saadet juhib Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil.