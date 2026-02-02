Eesti insenerid viivad tööstus- ja tootmisettevõtete automatiseerimise uuele tasemele Tootmise automatiseerimisele ja tööstusautomaatika erilahendustele keskenduv Eesti tehnoloogiaettevõte Smitech OÜ on üles ehitatud kahele tugevusele: ambitsioonikale visioonile ja kõrgetasemelisele insenerioskusele. Mõlemat jagub nii tegevjuht Sander Mitendorfile kui ka peainsener Andres Kruglovile, kes ühise ettevõtmisena otsustasid panna õla alla Eesti tööstuse arengule.

“Meile meeldib näha, kuidas klient saab päriselt väärtust ning protsessid muutuvad kiiremaks, ohutumaks ja läbipaistvamaks. Need hetked loovad tunde, et teeme midagi, mis päriselt ka muudab maailma,” ütleb Smitechi tegevjuht Sander Mitendorf.

Foto: Eva Maria Mitendorf

Mitendorfi ja Kruglovi sõnul on automatiseerimine olnud juba pikka aega selgelt kasvav trend ja nii alustas ka Smitech OÜ 7 aastat tagasi ambitsioonikalt, olles tänaseks küps, kasvav ja skaleeriv inseneribüroo. Mitendorf, kes on pälvinud ka aasta noore ettevõtja nominatsiooni, peab ettevõtte edu üheks aluseks suurelt turule sisenemist. „Panime kohe alguses fookuse sellele, et meie töö ja kuvand vastaksid rahvusvahelistele ootustele. Võtsime suuri riske ja saime kohe alguses hea “kooli”, muuhulgas näiteks toormekriisi näol. Ent me ei ole kunagi tööd ega elu mugavalt võtnud, vaid saame aru, et töö ei jookse ise meie juurde.”

Mullu laieneti jõudsalt eksporditurgudele, võttes põhiliselt suuna Rootsile ja Soomele. „Eesti on suurepärane testlabor, kuid mahu kasvatamiseks tuleb mängima hakata suurel platsil. Eelmisel aastal tuli juba kolmandik meie käibest Soomest,” räägivad Kruglov ja Mitendorf. „Nullist uuele turule minna on keeruline, aga meile on sillaks olnud need Eesti suured ettevõtted, kelle emafirmad asuvad välismaal. Nii oleme end saanud sisse töötada kontsernidesse, kus tehniliste lahenduste maht ja nõudlikkus on kordades suuremad.”

Tööstusvaldkonnas määrab edu inimeste kvaliteet

Smitech palkab kogenud seeniorinsenere, maksab neile konkurentsivõimelist tasu ning rahastab kasvu omavahenditest. „Kui tahad teha keerulisi ja kalleid projekte, pead olema valmis riskima,“ ütleb Mitendorf. Kruglov rõhutab, et tehnilises valdkonnas määrab edu inimeste kvaliteet. „Me ei otsi lihtsalt töötajaid, vaid probleemilahendajaid,“ sõnab ta. „Automatiseerimine on ala, kus pead suutma näha nii mehaanika, elektri kui ka tarkvaraga seoseid. Eestis on keeruline leida insenere, kellel oleks pikaajaline kogemus ja võime näha tervikpilti. Seetõttu on tähtis, et ülikoolid ja ettevõtted teeksid rohkem koostööd, pakkudes tudengitele praktilisi projekte ja võimalusi lahendada reaalseid probleeme.”

Smitechi 2024. aasta käive oli ligi 800 000 eurot ning kasv on aasta-aastalt olnud umbes 30%. Samas suurusjärgus käibe tõus on ka juba tänavu lepingutega kaetud ning eesmärk on kasvada aastaga 50%. Projektid ulatuvad sadade tuhandete eurodeni ning lahendused hõlmavad terviklikust projekteerimisest ja automatiseerimist alates ideest kuni paigalduse ja käivitamiseni. Näiteks 2025. aastal oli Smitechi üksikprojektide osakaal 550 000 eurot ning 2026. aastal on lepingutega kaetud juba ligi 40% kasvu, millest juba üks projekt on väärtusega 800 000 eurot. Kruglov rõhutab, et töötatakse valdkonnas, kus ei saa lubada poolikuid lahendusi. Kui tehakse eriprojekti, siis peab see olema täpselt kliendi protsessi järgi rätseplahendus, mida ei saa allhankena liinilt võtta.

Uute sihtide poole aitavad tema sõnul ka teadlikud investeeringud, näiteks kolimine uude kontorisse ja panustamine tootmise tõhususse. „See võimaldab meil hallata suuremaid ja paralleelseid projekte ning paremat tähtaegade ja kvaliteedikontrolli. Oluliseks verstapostiks on kindlasti sisenemine toidutööstusesse kui reguleeritud ja vastutusrikkasse sektorisse.”

Mitendorf lisab, et automatiseerimise tasuvus Eestis kasvab koos palkadega, mistõttu muutub ka tehnoloogia kasutuselevõtt ettevõtjate jaoks üha atraktiivsemaks. Suundumus on selge: rohkem robotit, rohkem masinõpet, rohkem nutikust. „Kvaliteedikontrollis kasutatav tehisintellekt suudab defekte tuvastada paremini kui inimene. See ei ole tulevik, see on kohal,“ ütleb ta. „Samas ei võta robotite lisandumine tööstusesse inimestelt leiba, vaid annab neile võimaluse teha tähendusrikkamat tööd. Keegi ei taha enam konveieri otsas istuda ja lihtsaid ülesandeid täita. Robotid vabastavad inimesed keerukamate ja huvitavamate ülesannete jaoks.”

Smitechi eesmärk on kasvada rahvusvaheliseks automatiseerimispartneriks, kelle peakorter jääb Eestisse. „Me ei tee seda raha pärast,“ ütleb Mitendorf ja see kõlab ausalt. „Meile meeldib näha, kuidas klient saab päriselt väärtust ning protsessid muutuvad kiiremaks, ohutumaks ja läbipaistvamaks. Need hetked loovad tunde, et teeme midagi, mis päriselt ka muudab maailma. Soovin, et tulevikus juhiks Smitech automatiseerimisprojekte üle maailma ning pakuks ettevõtetele kõrget lisandväärtust.“