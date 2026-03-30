Tallinn on Euroopa testlabor, aga kas ettevõtted julgevad siia tulla?

Tallinn ei taha olla lihtsalt nutikas linn, vaid ambitsioon on saada Euroopa parimaks keskkonnaks, kus uusi lahendusi testida ja turule viia. See eeldab rohkemat kui head ideed.
- Saates on külas (vasakult) Tehnopoli suurettevõtete valdkonnajuht Tiiu Treier, Tallinna linna innovatsioonijuht Mark Emil Talivere ning Paultech OÜ tegevjuht ja kaasasutaja Mikk Plakk.
- Foto: Merlin Zuzjonok
Uues sisturundussaatesarjas "Ettevõtlik Tallinn" arutame, millised ettevõtted siin päriselt läbi löövad, miks just Tallinn on testimiseks unikaalne ning kuidas programmid nagu Test in Tallinn ja Tallinnovation aitavad ideedest reaalse äri kasvatada.
Saates on külas Tallinna linna innovatsioonijuht Mark Emil Talivere, Paultech OÜ tegevjuht ja kaasasutaja Mikk Plakk ja Tehnopoli suurettevõtete valdkonnajuht Tiiu Treier.
Saadet juhib Lauri Toomsalu.