Tagasi ST AUTOD

04.05.26, 11:01 Autoklaasi täkke parandus – millal piisab parandusest ja millal tuleb juba klaas välja vahetada? Autoklaasi täkke parandus on üks lihtsamaid viise vältida suuremaid kulutusi ja hoida oma auto turvaliselt sõidukorras. Sageli tundub väike kivitäke esiklaasil tühine, kuid tegelikult võib see väga kiiresti muutuda suureks mõraks, mis halvendab nähtavust ja nõuab siis juba oluliselt kallimat sekkumist. Just see on põhjus, miks tasuks kiiresti reageerida ning hinnata, kas piisab täkke parandus protseduurist või on vaja autoklaas välja vahetada.

Foto: Hugo Castro

Millal valida autoklaasi täkke parandus?

Auto esiklaasi täkke parandus sobib olukordades, kus kahjustus on väike – mitte suurem, kui kaheeurone münt, ega asu juhi otseses vaateväljas. Näiteks kivitäkke parandus on tõhus kui täke on läbimõõdult väike ja klaasi konstruktsioon pole oluliselt kahjustada saanud. Sellisel juhul saab klaasi täkke parandus peatada mõra leviku ning taastada klaasi esialgse tugevuse.

Kui aga täke on juba hakanud laienema ja on kaheeurosest mündist suurem, tuleb autoklaas välja vahetada. Mida varem tegutsema asuda, seda suurem on tõenäosus, et pääseb lihtsama ja soodsama lahendusega. Professionaalne hinnang Glassdrive spetsialistidelt aitab teha õige otsuse juba varakult.

Autoklaasi täkke paranduse hind ja mida see üldse mõjutab?

Täkke parandus hind kordades soodsam kui esiklaasi vahetus või autoklaasi vahetus. Kivitäkke paranduse hind on kõikidel sõidukitel sama, olenemata täkke asukohast, suurusest või klaasile integreeritud juhiabisüsteemidest.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Foto: Hugo Castro

Kasko ja autoklaasi täkke parandus

Hea uudis on see, et paljudel juhtudel on kasko Kindlustus see, mis appi tuleb ja auto klaasi täkke parandus kui ka vajadusel klaasivahetus kulud saavad kaetud nende poolt. Kivitäkke parandus on alati omavastutuseta, klaasivahetusel võib esineda omavastutuse osa.

Oluline on siiski tegutseda kiiresti – kui väikesest täkkest saab suur mõra, võib kindlustus käsitleda seda juba kui ulatuslikumat kahju, mis võib mõjutada hüvitamise tingimusi.

Millal on vajalik esiklaasi vahetus?

Kui kahjustus on liiga suur ehk kaheeurosest mündist suurem või asub otse juhi vaateväljas, ei pruugi klaasi täkke parandus enam piisata. Sellisel juhul on vajalik esiklaasi vahetus, et tagada sõiduki ohutus ja vastavus sõidukitele kehtestatud tehnoseisukorrale.

Auto esiklaasi parandus ei ole alati võimalik, eriti kui klaas on juba tugevalt pragunenud. Sellisel juhul on autoklaasi vahetus ainus mõistlik lahendus, mis taastab sõiduki turvalisuse.

Kiire reageerimine hoiab kokku raha ja närve

Iga kivitäke tuuleklaasil võib ajaga suureneda ning seda eriti temperatuurimuutuste ja vibratsiooni mõjul. Seetõttu tasub reageerida kohe, kui märkad kahjustust. Õigeaegne klaasi täkke parandus aitab vältida suuremaid kulusid ja ebameeldivaid üllatusi.

Autoklaasi täkke parandus on kiire, taskukohane ja tõhus lahendus, mis aitab hoida sinu auto klaasi heas korras ning tagab turvalise sõidu iga ilmaga.