Tagasi ST Aeg kui uus luksus: juhid otsivad aina enam puhkust, kus ei pea kõike ise korraldama Juht ei ole ainult juht. Ta on samal ajal ettevõtja, kolleeg, sõber, abikaasa, lapsevanem ja sageli veel mitmes rollis inimene. Tööpäevad täituvad otsuste, vastutuse, koosolekute ja lõputu infovooga ning ka vabal ajal kipuvad need rollid inimesega kaasa tulema. Seetõttu ei otsita puhkuselt enam tingimata rohkem tegevusi või rohkem valikuid, vaid võimalust olla kohal, ilma et peaks kõike ise korraldama, planeerima ja vastutama. Uus luksus on see, kui keegi teine teeb keerulise osa sinu eest ära.

See muutus paistab välja isegi ühes kõige traditsioonilisemas harrastuses – kalastamises. Klassikaline kalastusretk algab tavaliselt ammu enne vee äärde jõudmist. Tuleb leida paat, valida varustus, uurida ilma, tunda püügikohti, hankida load ning päeva lõpus tegeleda saagi puhastamise ja kogu ülejäänud logistikaga. Paljude inimeste jaoks ei ole küsimus selles, kas nad oskavad seda teha. Küsimus on hoopis selles, kas nad tahavad oma niigi piiratud vaba aega sellele kulutada.

Tuhande järve maa kalastuspaigad pakuvad avastamist

Paljude edukate inimeste jaoks ei ole suurim piiratud ressurss enam raha. Selleks on tähelepanu ja aeg.

Just seetõttu koguvad populaarsust sihtkohad, kus inimene saab keskenduda kogemusele endale, samal ajal kui kõik muu on juba korraldatud. Üks selliseid kohti on Soome Saimaa järvistu. Kuigi paljud eestlased arvavad end Soomet hästi tundvat, mõjub Saimaa paljudele üllatusena. Tuhanded saared, kristallselge ja tõesti puhas vesi, männimetsad ja graniitkaljud loovad maastiku, mis erineb märgatavalt tavapärasest ettekujutusest Soomest. Mõnes kohas avaneb vaade, mis meenutab pigem merd kui järve, kuid ilma suurte lainete ja merehaiguse ohuta.

Saimaa järvistus on kalastamisest kujunenud teistsugune ja uudsem lähenemine. Kalastus on endiselt kalastus, kuid see on vaid üks osa suuremast elamusest. Järv, professionaalne kalagiid, loodus, head vestlused, luksuslik majutus, saun, hea toit ja kvaliteetaeg moodustavad terviku. Üks sellise lähenemise eestvedajaid on Saimaa järvistus asuv Sahanlahti Resort

Pole juhus, et paljud juhid ütlevad, et olulised otsused sünnivad sageli väljaspool koosolekuruumi. Järvel ei ole PowerPointi esitlust ega päevakorda. On inimesed, mõtted ja aeg nende mõtete jaoks. Sama kehtib ka sõprade ja perede puhul. Kui tavaliselt tuleb puhkusel kellelgi alati midagi organiseerida, siis siin saab keskenduda koos veedetud ajale.

Kui varem tähendas edukas kalareis eelkõige saaki, siis Saimaa piirkonnas nähakse saaki ühe osana palju suuremast elamusest. Päev algab professionaalse giidiga järvel. Giid teab, kus kala liigub ning millised püügikohad konkreetsel päeval kõige paremini töötavad. Külalise ülesandeks jääb teha see, mille pärast ta sinna tuli – nautida püüki. Õhtuks muutub kogemus millekski sootuks teistsuguseks. Päeva jooksul püütud kala jõuab kööki, kus selle võtavad üle professionaalid, puhastavad, fileerivad või teevad muu vajaliku. Mõned tunnid saunas mõnusasti aega veetnud inimesed istuvad hiljem valge laudlinaga kaetud laua taga. Päeval veest välja tõstetud koha või haug on saanud tippkoka käe läbi uue vormi. Klaasides on hea vein, akna taga hämardub põhjamaine suveõhtu ning vestlused keerlevad juba ammu kaugemal sellest, mitu kala keegi püüdis.

Meeskonnaga meeli puhkama

Samas ei pea kõik üldse kalale minema. Võib-olla ongi tänapäeva suurim luksus võimalus mitte midagi teha. Kui osa seltskonnast veedab päeva järvel, võivad teised mängida padelit, lugeda raamatut, nautida sauna, jalutada metsaradadel või lihtsalt istuda terrassil ja vaadata üle vee ulatuvaid saari.

Just see teeb sellised sihtkohad huvitavaks väga erinevatele inimestele. Juhtkonnad kasutavad neid strateegilisteks aruteludeks. Sõpruskonnad kohtumiseks, milleks linnas kunagi aega ei leita. Pered avastavad võimalust veeta päev lastega päriselt midagi koos tehes ja seda ilma ekraanideta ning lapsed mäletavad seda nädalavahetust ka täiskasvanutena. Mõni seltskond jaguneb hoopis kaheks – osa läheb järvele, osa valib aktiivse päeva padeliväljakul.

Tänapäeva luksus ei seisne enam selles, kui palju võimalusi meil on, vaid kui vähe peame nende võimaluste nimel ise pingutama. Mõnikord piisab ühest päevast järvel, et meenutada, kui väärtuslik on hästi veedetud aeg. Sest lõpuks ei lähe inimene järvele ainult kalastama. Ta läheb sinna veetma kvaliteetaega inimestega, kes on talle olulised.