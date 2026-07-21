Eesti investorid saavad Mintose kaudu tasuta ligipääsu enam kui 1000 ETF-ile
Eesti investorite seas suure kasutajate arvuga investeerimisplatvorm Mintos lisas oma tooteportfelli enam kui 1000 uut börsil kaubeldavat fondi ehk ETF-i. Fondide ostu- ja müügitehingud on platvormil tasuta ning investeerimist saab alustada juba ühe euroga.
Mintos pakub jaeinvestorile ühe konto raames ligipääsu kuuele varaklassile: ETF-idele, võlakirjadele, krüptovaluuta ETP-dele, kinnisvarale, laenudele ja Smart Cash rahahaldusele. Ettevõtte tegevjuhi Martins Sulte sõnul on lai varaklasside valik ühel platvormil Mintose väärtuspakkumise keskne osa.
Foto: Billijs Locs
"2025. aastal investeerisid Euroopa investorid ETF-idesse rekordilised 330 miljardit eurot. Vanguardi prognoosi kohaselt kasvab ETF-investorite arv Euroopas 2035. aastaks praeguselt 30 miljonilt kuni 100 miljonile. ETF-id on paljude investorite jaoks nende investeerimisteekonna esimene samm, kuna need on hajutatud, läbipaistvad ja nüüd Mintose platvormil ostmiseks ning müümiseks täiesti tasuta. Tahtsime kõrvaldada kõik takistused, mis seisid investori ja tema esimese ETF-i vahel," ütles Mintose tegevjuht ja kaasasutaja Martins Sulte.
Tasuta tehingud ja investeerimise algus ühest eurost
Mintos ei võta ETF-ide ostu ja müügitehingutelt tasu, samuti ei ole ETF-investeeringute hoidmine tasuline. Minimaalne investeering on 1 euro, mis võimaldab investoril oma raha tööle panna niipea, kui see on olemas, ootamata kogumist summani, mille juures tasud tunduksid proportsionaalsed.
Tasude struktuur mõjutab enim väiksemaid ja regulaarseid sissemakseid. Paljudel platvormidel moodustab 1 euro suurune tehingutasu 20 euro suurusest investeeringust 5 protsenti kuluna, enne kui turg on üldse liikunud. Mintosel investeeritakse ETF-i terve summa.
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Üle 1000 UCITS-nõuetele vastava fondi tunnustatud pakkujatelt
Mintose ETF-ide valik, mis on üles ehitatud koostöös Upvestiga, koondab fonde, mis on Euroopa investorite seas laialt tuntud ja vastavad Euroopa Liidu UCITS-raamistikule. See on regulatiivne standard, mis kaitseb jaeinvestoreid range hajutamis- ja läbipaistvuskohustuse kaudu. Kõik enam kui 1000 fondi kuuluvad Euroopa investorite seas populaarseimate hulka ning pärinevad rahvusvahelise kogemusega pakkujatelt, sealhulgas iShares, VanEck, Vanguard ja teised tunnustatud fondiemitendid.
Valik on piisavalt lai, et koostada mistahes portfell, ja samal ajal piisavalt fokusseeritud, et vältida piiramatust valikust tulenevat ülemäärast analüüsivajadust.
Iseseisev ja automatiseeritud investeerimine või mõlema kombinatsioon
Mintos toetab kahte lähenemist. Investor võib valida ja hallata ETF-e iseseisvalt, ostes ja müües neid tasuta alates 1 eurost. Teise võimalusena pakub Mintos Core ETFs valmisportfelli aktsia ja fikseeritud tulumääraga ETF-idest, mida tasakaalustatakse automaatselt ilma haldus- ja hoiutasudeta, alustades 50 eurost. Mõlemat võimalust saab kasutada samaaegselt: investor võib alustada automatiseeritud lahendusega ja lisada ajapikku iseseisvalt valitud fonde, ilma platvormi vahetamata.
Peagi lisandub funktsioon Investment Plans, mis toob investeerimisse täiendava automatiseerituse tasandi. Selle abil saab investor seada regulaarse sissemakse graafiku (näiteks nädalapõhiselt, iga kahe nädala tagant, kuupõhiselt või kvartaalselt) ja täiendada portfelli automaatselt, käsitsi sekkumata.
ETF-id kuue varaklassi seas ühel kontol
Mintos pakub jaeinvestorile ühe konto raames ligipääsu kuuele varaklassile: ETF-idele, võlakirjadele, krüptovaluuta ETP-dele, kinnisvarale, laenudele ja Smart Cash rahahaldusele. Ettevõtte tegevjuhi Martins Sulte sõnul on lai varaklasside valik ühel platvormil Mintose väärtuspakkumise keskne osa. Varaklasside ülese hajutatud portfelli koostamine ei eelda Mintose kaudu enam mitme eraldiseisva platvormi kasutamist.
Allikas: ETFGI, "European ETFs and ETPs Industry Landscape Insights", detsember 2025, avaldatud jaanuaris 2026.
Investeeringute väärtus võib nii tõusta kui langeda. Investor võib tagasi saada väiksema summa, kui ta investeeris. Iga Mintose platvormil pakutava ETF-i kohta on kättesaadav põhiteabedokument (KID), millega tuleks tutvuda enne investeerimisotsuse tegemist. Käesolev pressiteade on informatiivse eesmärgiga ja ei kujuta endast investeerimisnõustamist.