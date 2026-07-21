Tagasi ST Eesti investorid saavad Mintose kaudu tasuta ligipääsu enam kui 1000 ETF-ile Eesti investorite seas suure kasutajate arvuga investeerimisplatvorm Mintos lisas oma tooteportfelli enam kui 1000 uut börsil kaubeldavat fondi ehk ETF-i. Fondide ostu- ja müügitehingud on platvormil tasuta ning investeerimist saab alustada juba ühe euroga.

"2025. aastal investeerisid Euroopa investorid ETF-idesse rekordilised 330 miljardit eurot. Vanguardi prognoosi kohaselt kasvab ETF-investorite arv Euroopas 2035. aastaks praeguselt 30 miljonilt kuni 100 miljonile. ETF-id on paljude investorite jaoks nende investeerimisteekonna esimene samm, kuna need on hajutatud, läbipaistvad ja nüüd Mintose platvormil ostmiseks ning müümiseks täiesti tasuta. Tahtsime kõrvaldada kõik takistused, mis seisid investori ja tema esimese ETF-i vahel," ütles Mintose tegevjuht ja kaasasutaja Martins Sulte.

Tasuta tehingud ja investeerimise algus ühest eurost

Mintos ei võta ETF-ide ostu ja müügitehingutelt tasu, samuti ei ole ETF-investeeringute hoidmine tasuline. Minimaalne investeering on 1 euro, mis võimaldab investoril oma raha tööle panna niipea, kui see on olemas, ootamata kogumist summani, mille juures tasud tunduksid proportsionaalsed.

Tasude struktuur mõjutab enim väiksemaid ja regulaarseid sissemakseid. Paljudel platvormidel moodustab 1 euro suurune tehingutasu 20 euro suurusest investeeringust 5 protsenti kuluna, enne kui turg on üldse liikunud. Mintosel investeeritakse ETF-i terve summa.