Energeetik Igor Krupenski: kus on soojusenergia, mis meil juba olemas on?

Eesti energiasüsteem on uskumatult kiiresti läbinud mitu arenguhüpet. Praegune insener peab nägema kogu “malelauda”, ütles soojusenergeetik Igor Krupenski TalTechi 108. aastapäeva aktusel. Avaldame kõne arvamusartikliks kohendatud kujul.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kirjeldab Igor Krupenski murrangut, kus soojuse tootmisel ei pruugi enam midagi põletada;
- millist rolli hakkavad TalTechi näidete põhjal energiasüsteemis mängima soojussalvestid, elektrifitseerimine ja tehisintellekt.