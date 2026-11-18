Palmako juht: me ei suuda tulevikus Eestis enam sama sortimenti toota
Tooraine vähenemine kohalikes metsades ja Aasia odavam konkurents sunnivad Palmakot oma tootmist muutma. Lihtsate aiamajade asemel peab ettevõte tulevikus keskenduma keerukamatele ja kallimatele toodetele, sest senisel viisil jätkata pole enam võimalik.
Eesti mets ei ole otsa saamas, kuid senine raiemaht ja puidutööstuse harjumuspärane toormebaas ei püsi muutumatuna. Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul võib riigimetsas praegusel viisil majandada veel paarkümmend aastat, erametsas aga viis kuni kümme aastat.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.