Riigi seatud 400-eurone maksuvaba piir kujundab otseselt seda, milliseid tervisehüvesid ettevõtted oma töötajatele pakuvad. Tervisekassa vahendite kitsikuses võiksid otsustajad hoolega mõelda, kuidas saaks rahvastiku tervisenäitajate parandamisele kaasa aidata ka erasektor, kirjutab BTA Kindlustuse Eesti filiaali juht Ivika Torpel.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks ütleb Ivika Torpel, et 400eurone maksuvaba tervisekulude piir ei vasta enam tegelikele ravihindadele;

kuidas mõjutab riigi seatud piirmäär tööandjate valikuid töötajate ravikindlustuse ja tervisehüvede pakkumisel.