“Mis sina, linnatibi, nendest asjadest tead.” Kerli Ats murdis eelarvamused ja kujundab nüüd Eesti põllumajandust
Lapsepõlves kaunite kunstidega tegelenud Kerli Ats ei osanud uneski näha, et ühel päeval saab temast Põllumajandus-Kaubanduskoja juht. Viimased üheksa aastat on ta aga põllupidajate hingeellu sedavõrd sisse sukeldunud, et mõnes teises sektoris end enam ette ei kujutagi.
Kuidas selgitab Kerli Ats oma nelja-aastasele tütrele, mida ta päevast päeva teeb? “Et juhin organisatsiooni, kes esindab põllumajandust. Põllumajandusest saab ta aru, aga mida see esindamine tähendab, seda ta ei tea.”
Foto: Liis Treimann
“Minu sattumine põllumajandusse on tõesti väga juhuslik,” märgib Ats, kelle pere polnud kunagi põldu pidanud ja kes pole isegi Maaülikoolis käinud, nagu selles vallas kombeks.
“Üks minu kursusekaaslane EBSist töötas toona maaeluministeeriumi nõunikuna ja ta rääkis meile küll piimandusest, küll põllupidamisest,” meenutab Ats esimest kokkupuudet, mis temas põllumajanduspisiku äratas. “Ja siis ma võtsin tal nööbist kinni üks hetk, sest minu isa oli just soetanud endale maakoha. Arutasin, mis seal oleks võimalik toredat teha.”
Elumuutev hetk jõudis kätte 2015. aasta suvel, kui toimus esimest korda avatud talude päev. “Käisin ühes lihaveisefarmis ja mulle väga meeldis seal. Ja 2018 olid mul juba enda loomad. Crazy, aga nii oli.”
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