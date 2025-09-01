Kinnisvarabüroode TOP | Kasumlikkus kukkus järsult

Eluasemeturu ärakukkumine jättis kinnisvarabüroode tegevusse jälje, nende kogukäive jäi varasemale aastale alla pea 20 miljoniga ja kasum kahanes kordades.
- Kasumlikkus allakäigutrepil. Seekord sai pingeritta 27 kinnisvarabürood, aasta varem oli neid üks vähem.
- Foto: Dmitriy Protsenko / Wikimedia Commons
Kinnisvarabüroode TOP 27 ettevõtted teenisid eelmisel aastal kasumit kokku 1,8 miljonit eurot, käivet aga tehti ühtekokku 30,4 miljonit eurot. Aasta varasemas Kinnisvarabüroode TOPis oli üks ettevõtte vähem, summaarseks kasumiks tuli siis aga 11,7 miljonit eurot ja kogukäibeks 47,9 miljonit eurot.
Äripäeva Infopanga andmete põhjal koostatud Kinnisvarabüroode TOPis seati ettevõtted pingeritta kuue näitaja põhjal: 2024. aasta müügitulu ja selle kasv võrreldes 2023. aastaga, 2024. aasta maksueelne kasum ja selle kasv võrreldes 2023. aastaga, rentaablus aastal 2024 ja lisandväärtus töötaja kohta aastal 2024.
Töötajate arv aastal 2024 pidi olema 2 või enam. Iga näitaja põhjal reastati ettevõtted edetabelitesse, iga koht järjestuses andis kohale vastava arvu punkte. Kuue tabeli punktid liideti. Võitis kõige vähem punkte kogunud ettevõte.
