Kinnisvarabüroode TOP | Kasumlikkus kukkus järsult

Maksutõusu ABC: mis on juba olnud ja mis veel tuleb

“Kui te helistasite, ma olin notaris, ja praegu ma samamoodi suundun sinna,” ütles kinnisvarabüroo LVM Kinnisvara juhatuse liige ja maakler Ingmar Saksing. Enne 1. juuli käibemaksutõusu on tal palju tööd, kuid sarnast buumi ei näe mitte kõik ettevõtjad, kes midagi müügiks pakuvad.