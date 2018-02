Selgusid aasta finantsjuhi tiitlile kandideerijad

Äripäev ja BIG4 audiitorbürood valivad seitsmendat korda aasta mõjukaimat finantsjuhti. Kuue finalisti seast kuulutatakse aasta mõjukaim finantsjuht välja 12. aprillil Pärnu Finantskonverentsil.

Pärnu Finantskonverentsi juubelikonverents 12.-13. aprillil Pärnu kontserdimajas

Kava ja registreerimine siin.

Astrit Viisma – Magnetic MRO

Osales silmapaistvas müügitehingus, kus BaltCap koos vähemusaktsionäridega müüs 43 miljoni euro eest 100% osaluse Magnetic MROs Guangzhou Hangxin Aviation Technologyle. Magnetic MRO on lennukihooldusfirma, mille peakontor asub Tallinnas ja mis sai mullu aasta ettevõtte tiitli.

Eteri Harring – Maag Grupp

Maag Grupp on rahvusvaheline kontsern, mis tegutseb aktiivselt lisaks Eesti turule ka Soomes ja Poolas. Kontserni ligi 15 ettevõtte konsolideeritud finantsaruandluse eest vastutab Eteri. Aasta 2017 läheb Eesti toiduainetööstuse ajalukku väga suure ning keerulise tehinguga, kus Maag Grupp soetas otsese konkurendi, AS Tere.

Janek Lepp – Coop

Viimase aasta üllatustehing oli Coopi poolt Krediidipanga omandamine. Coop Pank loodi strateegiaga, mis rajaneb kaubanduse ja panganduse sünergiale. Coopi sisenemist pangandusse on nimetatud ka aasta teoks regionaalpoliitilises valdkonnas. Janek Lepal on oluline roll kogu selle protsessi finantside kontrolli all hoidmises.

Sergei Bogatenkov – Admiral Markets

Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets Group laiendanud ettevõtte tegevust üle maailma ja on kasvanud globaalseks ettevõtteks. 2017. aastal korraldasid nad Tallinna börsil ka võlakirjaemissiooni.

Tiit Atso – Harju Elekter

Harju Elektril oli erakordne aasta, millesse mahtus neli märkimisväärset tehingut: PKC aktsiate müük ja kolme ettevõtte ost Eestis, Soomes ja Rootsis. Aktsia hind tõusis börsil aastaga 76,7%! Tiit osales aktiivselt kõikide nende tehingute ettevalmistamises ja läbiviimises.

Veiko Haavapuu – Tallink Grupp

Tallink Grupile oli läinud aasta väga edukas. Lisaks ärikasvule parandati oluliselt ka grupi finantsseisu. Edukalt müüdi kaks laeva 133 miljoni euro eest ja maksti tagasi enneaegselt laene 59 miljoni euro eest. Nendes tehingutes oli Veiko panus oluline. Ettevalmistamisel on võimalikud suurtehingud omanikeringis, mis panid aktsia hinna börsil aastaga 36,9% võrra kasvama.

Žüriisse kuulusid Big4 audiitorbüroode esindajad Ago Vilu PwCst, Andris Jegers KPMGst, Ranno Tingas EYst ja Veiko Hintsov Deloitte'ist ning Finantsjuhtimise Infolehe autor Villu Zirnask Äripäeva poolt.