Riito viisid põhja juhtimisvead, firmal ainult 100 eurot

Aruandes seisab, et kuna Riito maksejõuetus kujunes välja kaks aastat tagasi, aga pankrotiavalduse esitas ettevõte alles selle aasta veebruaris, ei järginud firma juhatus seadust – jättis õigel ajal pankrotiavalduse esitamata. See on üks juhtimisviga, mille juhatus tegi.

Riito kannatas, kuna konkurents surus ehitushindu alla, aga Sepper kirjeldab aruandes veel, kuidas ehituse riigihangetel peatöövõtulepingu saamiseks teevad ettevõtjad väga väikese kasumimarginaaliga või alapakkumisi. Kahjumi loodavad nad hiljem tellijalt raha juurdeküsimise või odavamate materjalide kasutamisega korvata.

Sama teed läks ka Riito. Põhja-Eesti Regionaalhaiglale ehitades see käekiri siiski ei toiminud, märgib Sepper. Nii läheb juhtimisvigade alla ka teadlikult alapakkumiste tegemine. Juhatus võttis liigseid äririske.

Riito juhatuse liige oli 2012. kuni 2016. aasta lõpuni Erik Liiv. Kuni 2014. aasta suve lõpuni juhtis ta firmat koos Igor Zubetsiga. Kõige pikemalt, alates 2010. aastast on juhatuses olnud Toomas Tromp.

Riito selgitused