Allikmäe: toodame kummalise haridusega inimesi

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Toodame väga kummalistel erialadel bakalaureuse- ja magistrikraadiga inimesi, kes kurdavad, et ühiskond ei hinda neid või ei paku tasuvat tööd või üldse midagi, rääkis Harju Elektri peadirektor Andres Allikmäe tööstusuudised.ee-le.

Tasub teada Tööstusettevõtetest 53% ehk üle poole nimetab tööjõupuudust ettevõtte arengut piiravaks teguriks. Aastatel 2016 ja 2017 oli sama näitaja vastavalt 42% ja 44%.

Ettevõtete sõnul vajalike oskustega spetsialiste lihtsalt ei koolitata. Enim tunnevad töösturid puudust masinaoperaatoritest, inseneridest, keemikutest, tööpingi operaatoritest ja mehhatroonikutest. Allikas: Swedbank

Viimasel ajal on kutsekoolidele väga palju ette heidetud, et tööstusettevõtted ei saa sealt vajalike oskustega inimesi. Harju Elektri peadirektor Andres Allikmäe tõi intervjuus Tööstusuudistele näiteks, kuidas Soome tegi umbes 10 aastat tagasi suure muutuse oma ametikoolide süsteemis ja nüüd on ametikoolid Soomes väga populaarsed ja neid on igal pool. "Ametikõrgkool on meie mõistes rakenduslik kõrgharidus. Inimesed Soomes lähevad sinna, sest selle taga on väga tugev riiklik programm ja toetus - neid inimesi soositakse," ütles Allikmäe.

"Meie toodame väga kummalistel erialadel bakalaureuse- ja magistrikraadiga inimesi, kes kurdavad, et ühiskond ei hinda neid või ei paku tasuvat tööd või üldse midagi – sealt hakkab see asi peale," lisas ta.

Allikmäe nentis intervjuus, et on asju, mida töösturid saavad ise muuta, aga on ka asju, mida ei saa. "Küllap on täna moodne nende asjade üle natuke ka hädaldada - ja seda ka õigustatult -, aga kui seda otseselt muuta ei saa, siis tuleb teha neid asju, mida saab muuta. Ma arvan, et ehkki maksuseadused ja muudatused on käpardlikud, siis ettevõtja on ikka ettevõtlik. Ta saab hakkama ja suudab tegutseda. Minu meelest me pöörame tihti pisikestele asjadele koletult palju tähelepanu, selle asemel et pealöögi suunaga tegeleda," ütles ta.