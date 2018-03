Eduka Eesti pronksmedalist: vaadake kanepist kaugemale!

Kungla üritab ka enda igapäevases elus rohelist mõtteviisi au sees hoida. „Ma ei ole fanaatik, aga kui on võimalik prügi sorteerida, siis ma teen seda ja kui on võimalik valida vähem pakendatud toode, siis valin selle,“ tõi ta näiteid.

Inimesed on olulisemad kui riik

Kungla meelest on Eesti püsimajäämise ja silmapaistmise seisukohalt tähtis osa eesti inimestel. „Eesti kultuur ja inimesed on püsinud siin igasugusest maailmakorraldusest ja riigikorrast vaatamata. Mitte riik, vaid eesti inimesed peaksid maailmas silmapaistvad olema,“ sõnas ta.

„Ameerika kangelane on selline, kes lööb suure hooga ukse lahti, tema selja taga on kotkad, automaat, USA president. Eesti kangelane on natuke nagu seen, kes ajab mulla alla niidistiku ja kuskil vupsatab välja. Siis tuleb see uhkus südamesse,“ kirjeldas Kungla meie rahvuslust. „Meil on olud kogu aeg rasked olnud ja samas meie geneetiline baas on väga rikas, meie seas on kvaliteeti, millega esile tõusta,“ arutles Kungla.