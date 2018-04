Lennuakadeemia taotleb revolutsioonilist patenti

Eesti Lennuakadeemia alustab arenduskoostööd maailma ühe suurima lennukitootjaga Airbus, eesmärgiks konstrueerida reisilennukitele uudne tagatiib, mis on töökindlam, vähendab kütusekulu ning keskkonna saastamist.

Uudse tagatiivalahenduse (SBS - swivel beam system) on välja töötanud Eesti Lennuakadeemia teadus- ja arendusosakonna spetsialist Peep Lauk ning see pälvis juba lennukitootja Airbus tähelepanu. Airbusi teadus- ja arendusosakonna peakonstruktor Daniel Reckzeh hindab ideed nutikaks ning tema sõnul annab see eelise võrreldes praegu kasutusel tagatiibade konstruktsioonidega. Lisaks märgivad spetsialistid, et see on lihtsama ehituse, kergema kaalu ning väiksema õhutakistusega.