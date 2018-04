Danske tõmbab Eestis koomale

Danske lõpetab edaspidi Baltikumis kohalike ettevõtete teenindamise ning keskendub Põhjamaade klientide tütarettevõtetele ja rahvusvahelistele korporatsioonidele.

"See otsus on strateegiliselt kooskõlas meie üldiste ambitsioonidega keskenduda Põhjamaade klientidele. Seetõttu me muudame vastavalt Baltikumi äritegevust," selgitas Danske Banki International Governance and Secretariat üksuse juht Frederik Bjørn.

“Me ühtlustame Baltikumis oma väärtuspakkumised ja viime teenindusmudeli sarnasele riikideülesele ülesehitusele, nagu täna on näiteks Saksamaa ja Poola üksustes. Otsus tähendab, et meie ärimahud Baltikumis vähenevad, kuid muudatused toimuvad järk-järgult ja me teenindame oma kohalikke kliente veel mõnda aega ning jätkame olemasolevate kohustuste täitmist,” lisas ta.