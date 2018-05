Gazprom tõotab Eestisse turuhinnaga gaasi müüma hakata

Ainult tellijale

Financial Timesi andmetel lõpetab Euroopa Komisjon järgmisel nädalal aastaid kestnud monopoliuurimise Gazpromi suhtes. Ka Eestis ebaloogiliselt kõrgete hindadega gaasi müünud Gazprom trahvi ei saa, ent lubab edaspidi õiglast hinda küsida.

Brüssel peaks majanduslehe kinnitusel teatama, et on saavutanud Gazpromiga kompromissi. Nii lõpeb seitse aastat kestnud uurimine Gazpromi hinnapoliitika kohta Bulgaaria, Tšehhi, Poola, Ungari, Slovakkia, Läti, Leedu ja Eesti turgudel. Kõikides riikides on Vene riiklikul energiafirmal ülisuur turuosa.

Komisjon süüdistab Gazpromi domineeriva turupositsiooni ärakasutamises, piiramaks piiriülest kaubandust, küsides ebaõiglaselt kõrget hinda ning sidudes gaasi müümise teatud turgudel gaasitorudesse tehtavartesse investeeringutega.