Est-Fori viimased pingutused

Est-Fori lootuste järgi võiks tehase viimine Vooremaale Saadjärve lähedusse lepitada tartlasi, kes on tehase vastu korraldanud inimkette ning ähvardanud kõik tehase eriplaneeringu protsessi osad kohtusse kaevata.

Valitsuse signaal investeerijatele

Ridade vahelt kumab samal ajal Est-Fori juhtide hoiatus, et valitsuse võimalik otsus eriplaneering katkestada seaks kõigile võimalikele suurinvesteeringute algatajatele küsimärgi: kas suured projektid on Eestis üldse võimalikud.

"Kui tehast ei rajata tingitult emotsionaalsetest kaalutlustest, saavad nii kodumaised kui ka välisinvestorid sõnumi: kapitalimahuka investeeringu tegemine Eestisse on riskantne isegi siis, kui kõik riskid on maandatud," kirjutasid Polli ja Kohava.

Mööndes samas, et kui uuringud näitavad, et tehast ei saa rajada tulenevalt keskkondlikest argumentidest, siis saadakse teadmine, et Eestisse saab planeerida kapitalimahukaid investeeringuid vaid tingimusel, et need on keskkonnasäästlikud.

Hein: Saaremaa silda minu silmad vist ei näe

Saaremaa silla kavandamist vedav Raivo Hein näeb asjade käiku samuti mustades toonides. „Otsus on vastu võetud, aga parteid hüppavad üksteise järel alt ära. Niimoodi jõuame välja selleni, et Rukki kanalit ei saa süvendada, sest seal on mingi kalamari, ja las Selveri pood Hiiumaal täidab end õhu teel,“ kommenteeris Hein.

Saaremaa silla plaan on tema sõnul valitsuse sellise lähenemise ere näide. „Riik võttis otsuse lõpuks vastu, see ei olnud negatiivne, aga otsustati seejuures, et uurima hakatakse asju, mis ammu uuritud. Sotsiaalmajandusliku mõju uuringu tähtaeg on ka pärast järgmisi valimisi, mis näitab, et valitsus tegelikult otsust langetada ei julgenud,“ rääkis Hein.

Nüüd on Heina sõnul hakatud ääri-veeri rääkima, et enne 2030.–2035. aastat silda kindlasti valmis ei jõuta. „Minu silmad seda silda vist ei näe,“ ütles ta.

Suured projektid ongi keerulised

Investeerimispanganduses tegutseva Redgate Capitali partner Aare Tammemäe näeb seevastu, et eks suured projektid ongi keerulisemad ning saavad ka suuremat avalikkuse tähelepanu.

"Eestisse on proovitud meelitada ka Google'i serveriparke ja muid taolisi suurprojekte, mis tihti takerduvad erinevate põhjuste taha. Üks neist on see, et riik ei tee erandeid suurtele projektidele näiteks elektri hinna pikaajaline fikseerimise või doteerimisega," rääkis Tammemäe, kelles sõnul on üht kõiki ühendavat põhjust keeruline välja tuua.

"Eestisse suure investeeringu tegemine nõuab väga hoolikalt läbimõeldud äriplaani, sest see eeldaks mingit unikaalsust," lisas ta.

Poliitiline toetus kadunud

Mure investoritele saadetava signaali pärast on iseenesest väljendanud nii Keskerakonda kuuluv peaminister Jüri Ratas kui ka riigihaldusminister Janek Mäggi. Samas tõdes Ratas eelmisel neljapäeval, et kui kaks koalitsioonipartnerit seda meelt on, siis tuleb eriplaneeringu katkestamine kõne alla võtta. Ratase sõnul tuleks põhjalikult kaaluda, kas enne järskude otsuste tegemist tuleks ära oodata tehase rajamise analüüside valmimine.

„Seaduse järgi on võimalik eriplaneeringut lõpetada näiteks siis, kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad projekti elluviimise tulevikus. Seda kas need asjaolud on ilmnenud, peame arutama. Kohtume valitsuspartneritega tõenäoliselt uue nädala alguses,“ lisas ta.