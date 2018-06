Kasela: riigi näpud ettevõtluses tekitavad ebavõrdsust

Ainult tellijale

Ainult tellijale

PRFoodsi juht ja investor Indrek Kasela ütleb, et Eestis on hea äri teha, kuid riigiaktivism ühelt ja eelmisesse ajastusse kuuluvad maksud teiselt poolt on jätkuvalt komistuskiviks.

Kui Eesti riigi maksusüsteemil on üks pluss, siis on see tema sõnul lihtsus. „Ettevõtjana tahad tegeleda ettevõtlusega, mitte maksude kokkuarvutamisega,“ ütles ta. Küll ei pea ta päris õigeks ettevõtluse toetamist riigi poolt, see solgib turgu ja annab ebaausa konkurentsieelise. „Kõik Eesti start-up'id on tehtud ilma riigi toeta. Nad on maksnud kõiki makse, saanud nii-öelda täie puuga ja olnud väga edukad. Nii kui riik pistab oma näpu kuskile vahele ja proovib midagi aidata, siis see tekitab tavaliselt palju rohkem kulu, rohkem ebavõrdsust kui võrdsust.“

Ja võib-olla seda tulevast miljardiettevõtet ei olegi veel, äkki see rajaja istub praegu kuskil gümnaasiumis ega teagi ise veel, et temast saab kõva ettevõtja. Indrek Kasela PRFoodsi juht ja investor

Kui riik tahab maksudega võrdsust saavutada, tasub üle vaadata tööjõumaksud. „Minusugused võivad rahulikult mujale tööle minna, kõrgepalgaliste maksutulu kolib Eestist ära, kahjuks,“ ütles Kasela, kuid lisas, et õnneks pole Eesti olukord selline, nagu on Leedul, kust inimesed massiliselt ära kolivad. „Meil ei ole tegelikult väikesed palgad, probleem on selles, et Eesti riik on nii kallis ja riik on kehtestanud kaudsed maksud: riiklikult kehtestatud elektri hinna, kaudsed aktsiisid… selline kaudne maksustamine on alatu. Hakaku tegelema kulubaasiga, tulubaasiga saame nüüd ise hakkama!“

Eestis on tekkinud iduinvestorite kiht

Kuigi Kasela on öelnud, et ostab võimaluse korral PRFoodsi alati juurde, siis suure hulga oma rahast on ta paigutanud hoopis Eesti idufirmadesse ning loodab, et mõnest neist saab juba mõne aasta pärast kui mitte just uus miljard dollarit väärt olev ükssarvik, siis vähemalt pool ükssarvikut küll. „Me oleme olnud nii hõivatud investeeringute tegemisel, et pole jõudnud isegi pressiteadet välja saata,“ rääkis Kasela, kes veab ühes endise Fortumi tegevdirektori Gerri Kodrese ja Riivo Antoniga juba mitu aastat idufirmadesse investeerimist. Kahele viimasele kuulub näiteks ettevõte Ühinenud Inglid OÜ. Teiste seas on Kasela nõnda raha paigutanud Taxifysse. „Viimases ringis oleme teinud juba peaaegu tosin investeeringut, aga kõikidest nendest veel rääkida ei saa.“

Eesti idudesse on Kaselal suur usk. Idudel on siin Kasela sõnul hea kasvada. „Eestis on juba 25 aastat hea äri teha,“ ütles Kasela. „Ja võib-olla seda tulevast miljardiettevõtet ei olegi veel, äkki selle rajaja istub praegu kuskil gümnaasiumis ega teagi ise veel, et temast saab kõva ettevõtja,“ mõtiskles Kasela.

Kuid teine põhjus, miks viimasel ajal paljud noored idufirmasid looma ja maailma vallutama läinud on, on tema sõnul ikkagi see, et selles valdkonnas on oluliselt vähem bürokraatiat, kui seda on tavaettevõtetes.