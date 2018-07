Ronaldo klubivahetus: võlavanglast maksuparadiisi

Ainult tellijale

Cristiano Ronaldo üleminek Madridi Realist Torino Juventusesse on kahtlemata spordi- ja meelelahutusmaailma suur uudis. Ja mitte ainult kosmiliste summade pärast.

Portugali kuulsaim bränd maailmas Ronaldo kirjutas Juventusega juulis alla kolmeaastase lepingu ning selle põhjal on tema aastateenistuseks 30 miljonit eurot. Seda on vähem, kui ta teenis Barcelonas (40 mln), aga rohkem kui Realis (21 mln).

Ronaldo kui bränd Eluaegne, miljardieurone leping Nikega Koostööd teeb: Herbalife, EA Sports, Clear, American Tourister. Isiklik kaubamärk CR7 (teksad, aluspesu, lõhnad) Käivitamisjärgus on sama kaubamärgi spordisaalid ja hotellid Sotsiaalmeedias üle 322 miljoni jälgija, postitustega teenis eelmisel aastal 500 miljonit dollarit Lähiajal on tal ka plaan tulla Facebook Watchis välja oma seriaaliga

Maksuamet käis temaga kohut selle pärast, et jalgpallur jättis nende arvestuste järgi aastatel 2011-2014 maksmata 14,7 miljonit eurot makse. Summa pole Ronaldo jaoks kõige suurem, kuid ta põhimõtteliselt ei tunnistanud oma süüd, sest oli oma õiguses veendunud.

Ta ei mõistnud, miks maksuamet teda painab. Nimelt on tema sissetulekud jagunenud kaheks: Realist saadud palk ja reklaamitulud. Esimese osaga on kõik suhteliselt lihtne – klubi maksab riigile ise maksud. Probleem aga tekkis selle teise poolega sissetulekust.

Ronaldo ei ole Hispaania maksuresident, sest selleks peab elama riigis vähemalt 183 päeva aastas. Tema aga veetis seal vähem aega ja oma turundustulusid ta seal ei deklareerinud. Football Leaksi andmeil liikus see reklaamiraha Ronaldo maksuvabade firmade kontodele Briti Neitsisaartel ja Iirimaal. Seejuures olid sportlane ja tema finantstiim oma sõnul veendunud, et ei riku ühtegi seadust - kuna Ronaldo pole Hispaania resident ning oma tulu teenib väljaspool riiki, siis pole vaja midagi maksta. Kuid Hispaania maksusüsteem osutus keerulisemaks.

Eksitav „Beckhami seadus“

Hispaania mitteresidendid peavad vaatamata kõigele maksma makse ka välismaal teenitud tulu pealt. Sellest hoolimata on paljud jalgpallurid unustanud või teinud näo, et on unustanud, et neile ei kehti enam nn Beckhami seadus.

Selle loo algus ulatub 2003. aastasse, mil Real sõlmis lepingu David Beckhamiga. Klubi president Perez lobistas oma võimukate sõprade abiga sellise maksuerisuse, mille järgi britist jalgpalluril ei olnud vaja maksta ülearu palju raha Hispaania riigikassasse. Selle nn Beckhami seaduse järgi oli välismaa mängija maksuprotsent vaid 24, samas kui üldine maksukoormus oli 48%.

Tänaseks on seda seadust paar korda ümber vaadatud ning nüüd kehtib välismaa jalgpalluritele 45% maksumäär.

Paljud jalgpallurid on maksukoorma tõusu tõttu hakanud oma sissetulekuid varjama, teised aga väidavad, et ei ole muudetud maksuseadusest midagi kuulnud. Üks neist, kes viimast kinnitab, oli ka Ronaldo, kes lõpuks siiski läks maksuametiga kokkuleppele ja pääses tingimisi karistusega.

Ronaldole käis aga oma sõnul eriti närvidele see, et klubi talle finantspoolt ei seletanud ja hiljem teda selles võitluses ei toetanud, lastes temast meedias teha maksupetise kehastuse.

Itaalia imelised maksuseadused

Eelmise aasta algusest hakkasid Itaalias kehtima maksumuudatused mitteresidentidele. Varem pidi aastas üle 75 000 euro teeniv välismaalane panustama riigikassasse maksudena 43%. Nüüd aga kehtib mitteresidentidele nn flat tax ja see tuleb maksta sissetulekult, mis on välismaal teenitud. Trikk on aga selles, et see on fikseeritud summa, 100 000 eurot aastas, millele lisandub iga pereliikme pealt 25 000 eurot.

Sellisel alusel saavad makse maksta vaid need, kes pole eelnevad 9 aastat olnud Itaalia residendid. Ja kasutada saab seda eelist järgnevad 15 aastat. Sellise maksuskeemiga loodab Itaalia meelitada riiki suurettevõtjaid, kes ajavad rahvusvahelist äri.

Olles Hispaanias peaaegu vangi mõistetud, on Itaalia pakkumine Ronaldole tõeline paradiis. Tema jaoks tähendab see tohutut võitu. Forbesi andmeil teenis Ronaldo eelmisel aastal 108 miljonit dollarit, millest 47 miljonit oli reklaamitulu. Just viimase pealt arvatakse maksud maha. Hispaanias jääks sellest pärast maksude maksmist kätte 25,85 miljonit, kuid Itaalias 46,9 miljonit dollarit. Vahe on 21 miljonit – suur summa ilmselt isegi Ronaldo jaoks.

Seejuures kasvasid Ronaldo tulud aastaga 34%, mis tähendab, et kui kasv jätkub sama dünaamikaga, siis teenib ta tänavu märksa enam. Kui Realis oleks ka tema „kaotused“ suuremad, siis Itaalias midagi sellist ei juhtu: anna 100 000 eurot ja ela.