Ossinovski: rohkem peavad maksma need, kes ka rohkem kulusid tekitavad

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tööõnnetuste vastu kindlustamisel ei saa olla muud kriitikat kui vaid arvamus, et teema ei ole piisavalt oluline, leiab sotside esimees Jevgeni Ossinovski. Kriitikat tööõnnetuskindlustuse teema vastu pole ta enda sõnul näinud. „Eks mõned ettevõtjad võivad ikka pahased olla,“ ütles ta.

Jah, tõepoolest. Mitmes koalitsioonileppes on olnud see punkt sees, kuid erinevatel põhjustel on sellega kinni joostud. Minu ajal jõudsime nii öelda mõistliku raamini. Kui varem räägiti tööõnnetustest ja kutsehaigustest, siis nüüd jätsime kutsehaigused välja, kuna nende kindlustamine sellisel viisil ei ole mõistlik. Tööõnnetuste vastu kindlustamisel ei saa olla muud kriitikat kui vaid arvamus, et teema ei ole piisavalt oluline. Mul on hea meel, et sotsiaalministeerium on asjaga edasi läinud.

Sunddividendide teema kõrval on Äripäeva lugejaid ja ka kuulajaid häirinud tööõnnetuskindlustuse idee, mis tuli ka sotsidelt. Saan ma õigesti aru, et kindlustuse idee ei ole Riina Sikkuti, vaid teie algatus?

Seletage lahti, kuidas me saame siiski kindlad olla, et maksukoormus ei tõuse? Tööandjad on öelnud, et praegu on kogu tööõnnetuste süsteemi kulu kokku umbes 10-11 miljonit. Tööõnnetuskindlustuse mõjuanalüüsist selgub, et süsteemi rakendumisel oleks järgmisel aastal kogukulu 31 miljonit, millele lisanduvad kindlustusseltside kasumid. Ehk siis me saame olukorra, kus maksame prognoosi järgi neli korda rohkem raha.

Siin on küsimus selles, mida arvesse võtta. Näiteks kui võtame otsese ravikulu ja tööõnnetustest tingitud haiguspäevad, mida haigekassa kinni maksab, siis saame ühe numbri. Kui aga võtame juurde ka selle, kui keegi aknast alla kukub ja kaotab töövõime, maksame talle igakuist hüvitist ja saame teise numbri. Seda ei arvestata praegu otsese tööõnnetuse kulu alla, kuigi see seda on.

Süsteem mis täna toimib on ebaõiglane, kuna sotsialiseerime kulusid, mida ei peaks sotsialiseerima. Mõned ettevõtjad, kus õnnetusi juhtub vähe, peavad maksma rohkem, et tasuda ära nende tööandjate tekitatud kulud, kelle juures õnnetusi juhtub. Tööõnnetuskindlustuse mõte on selles, et maksaksid rohkem need, kes ka õnnetusi põhjustavad ja teistel maksukoormus langeks. Tänase seisuga langetaks töötuskindlustusmakset umbes 0,3%, mis tähendab, et enamiku tööandjate maksukoormus langeks.

Praegu on igatahes sotsid kahe nädala jooksul tulnud välja kahe ideega, mis on pälvinud pigem ettevõtjate kriitikat kui poolehoidu. On teil plaanis enne valimisi ka mõne ideega välja tulla, mis oleks ettevõtjatele puhtalt präänikuks?

Mina ei ole seda kriitikat näinud. Eks mõned ettevõtjad võivad ikka pahased olla. Tegelikult on väga palju ettevõtjaid, kes toetavad neid ideid ja kes juba praegu kindlustavad oma töötajaid. Mina ei näe Eesti ühiskonda ja poliitikat niimoodi, et tuleb valida kas töötajad või tööandjad. Küsimus on selles, kuidas loome mõistliku süsteemi, kus kõik on kaitstud.

Kas Urve Palo ja Indrek Saar ja on omavahel ära leppinud või on erakonnas veel sisepingeid üleval?

Urve Palo on puhkusel ja minu teada nad veel kohtunud pole, aga küll nad ära klaarivad.