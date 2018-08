Venemaa on hävitanud tuhandeid tonne keelukaupa

Äripäev 06. august 2018, 13:19

Sanktsioneeritud riigist pärit tomatite hävitamine Moskva külje all. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180806/NEWS/180809833/AR/0/AR-180809833.jpg

Venemaa veterinaar- ja põllumajandusamet Rosselhoznadzor teatas oma kodulehel, et alates 2015. aastast on nende nõudel hävitatud üle 26 000 tonni sanktsioonide all toodangut.