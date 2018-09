Eesti superkondensaatorid lähevad Briti bussidesse

Äripäev 20. september 2018, 15:27

Eesti superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies sõlmis Suurbritannia bussitootjaga viieaastase mitme miljoni euroni ulatuva lepingu.

Pressiteates seisab, et soov vähendada suurlinnade CO2 heitmeid oli peamine põhjus, miks Wrightbus võttis kasutusele Eestis arendatud superkondensaatorite tehnoloogia. Superkondensaatorid võimaldavad energiat taaskasutada ning seetõttu kärbivad kütusekulu ja vähendavad emissioone.

“Tänu Skeleton Technologiesi superkondensaatoritele saavutasime tähelepanuväärse kütuse kokkuhoiu, samuti aitab superkondensaatorite pikk eluiga vähendada hoolduskulusid. Tegu on valmislahendusega, mis tõstab sõidukite turvalisust ja töökindlust,” ütles Wrights Groupi juhatuse esimees ja tegevjuht Mark Nodder.

Eestis välja töötatud superkondensaatorite tehnoloogia aitab Suurbritannia bussitootja busside kütusekulu kontrolli all hoida. Eesti ettevõte tarnib uutele Wrights Groupi toodetud ühe- ja kahekorruselistele hübriidbussidele superkondensaatoritel põhinevaid kineetilise energia taastamise süsteeme, teatasid ettevõtted.

Superkondensaatoritel põhineva energia taastamise süsteemiga varustatud Wrightbusi kahekorruseliste busside kütusekulu on võrreldes Euro VI diiselbussi standardiga 36% võrra väiksem. Võrreldes liitiumioonakudel põhineva samalaadse süsteemiga, on nende busside reisijate mahutavus kolme inimese võrra suurem ja seda tänu süsteemi kompaktsusele, seisab teates. Lisaks vähenevad Skeletoni superkondensaatorite abil ka Wrightbusi hübriidbusside hoolduskulud – superkondensaatorid eraldi hooldustöid tavaliselt ei vaja.

Kui liitiumioonakud peaksid vastu 4–5 aastat, võivad superkondensaatorid muretult töötada vähemalt 7,5, eeldatavasti isegi 12–13 aastat.

Skeleton Technologies on grafeenil põhinevate superkondensaatorite ja energiasalvestussüsteemide tootja ja arendaja. Grafeeni kasutuselevõtuga on Skeleton saavutanud läbimurde superkondensaatorite võimekuses. Alates Skeleton Technologiesi asutamisest aastal 2009, on ettevõte kogunud finantseeringuid 42 miljoni euro ulatuses, laiendanud tootmise Saksamaale ja kasvatanud töötajate arvu neljast 100 inimeseni.

Wrights Group toodab eri suuruses linnabusse, koolibusse, kahekorruseliseid busse ja kiirtransiidi sõidukeid nii diisel- kui ka hübriidmootoritega. Wrights Group on perefirma, millel on 70 aastat kogemust transpordisektoris.