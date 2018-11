Helsingi vaade Foto: Reuters/Scanpix

Helsingi välismaalaste arv ületas 100 000 piiri

Helsingis elavate välismaa taustaga inimeste arv ületas sel sügiselt tõenäoliselt 100 000 inimese piiri, kõige rohkem inimesi on pärit Venemaalt ja Eestist, kirjutas Helsingin Sanomat.

Selle aasta alguses oli välismaa taustaga inimesi Helsingis 99 908. Välismaa taustaga inimestena on võetud neid, kelle mõlemad vanemad on sündinud väljaspool Soomet.

Iga seitsmes Helsingi elanik on välismaise taustaga, selgub linna kodulehe andmetest. Neist omakorda 18 protsenti on sündinud Soomes ehk on teise põlve migrandid.

Välismaa taustaga Helsingi elanike arvu kasv on viimasel viiel aastal aeglustunud, kuigi üle poole pealinna elanike arvu kasvust annavad välismaise taustaga inimesed. Eelmisel aastal kasvas kõige kiiremini Aasia päritolu Helsingi elanike arv.