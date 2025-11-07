Äripäev
  07.11.25, 10:04

Õlleliit: aktsiisitõusu pärast laekus kaheksa kuuga riigile 5 miljonit vähem makse

Aasta esimese kaheksa kuuga on laekunud riigieelarvesse aktsiisitõusu pärast 5 miljonit eurot vähem alkoholiaktsiisi kui mullu samal ajal, ütles õlletootjate liidu tegevjuht Peeter Võrk.
Õllepudelid
  • Õllepudelid
  • Foto: Liis Treimann
“Minu arust peaks makse mitte tõstma ja siis vaatama, kuidas turg käitub,” rääkis Võrk Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Siis saab edasi reageerida ja vaatada suuremat pilti üle Euroopa, milliseid poliitikaid ja trende tehakse. Kui me oleme näinud mitu aastat, et maks tõuseb ja laekumine kahaneb, siis võib-olla võiks makse mitte tõsta.”
Alkoholi ostmine on eriti vähenenud Põhja-Eestis, mis tähendab, et soomlased ei osta enam alkoholi koju kaasa. Ka eestlased ise ostavad välismaalt aina rohkem alkohoolseid jooke.
Võrk rääkis lisaks, mis seis on Läti piirikaubandusega, miks aktsiisitõuse peaks ikkagi ära jätma ning kuidas ülejäänud Euroopas alkoholipoliitikaga toimetatakse.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Küsis Linda Eensaar.
Hommikuprogramm
Õlleliit: aktsiisitõusu pärast laekus kaheksa kuuga riigile 5 miljonit vähem makse
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Kaamerasilmad kuklas ehk kas uuendatud seadus kohtleb meid kõiki endiselt kahtlusalustena?
  • ST
  • 06.11.25, 16:16
Kaamerasilmad kuklas ehk kas uuendatud seadus kohtleb meid kõiki endiselt kahtlusalustena?

