Madal hind ja õlitehase remont süvendasid Eesti Energia kahjumit

Eesti Energia finantsjuht ja juhatuse liige Marlen Tamm tõi välja, et tulemusi parandavad edaspidi nii paindlikkusteenuste kui põlevkivijaamade reservis hoidmise eest saadav tulu. Mõlema eest maksab Elering.
Foto: Liis Treimann
