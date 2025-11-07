Nordecon sai riigilt järgmiste aastate ühe suurima tee-ehituse tellimuse

Insenerihariduse populariseerimine on hakanud andma tulemusi, kuid tööjõupuudus selles valdkonnas pole veel kaugeltki kadunud, rääkis Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak. “Lootusekiir on, aga loorberitele ei tohiks jääda puhkama,” märkis ta.
Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg analüüsis värsket Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutatud seadusetäiendust, mis reguleerib numbrituvastuskaamerate kasutamist. Ehkki seaduslik alus tugevnes, näeb Pild-Freiberg selles mitmeid probleeme, mis ohustavad läbipaistvust ja laiendavad subjektiivse jälgimise riske Eesti ühiskonnas.