Tallinna börsi võitjad-kaotajad 2018

Tallinna börsil noteeritud ettevõtete majandustulemustest selgub, et eelmine aasta oli soodne eelkõige pankadele, kuid kaotajatele ühist nimetajat ei leia, kuna kahjumiga aastat lõpetanud ettevõtteid oli nii rõivatööstuses, kinnisvara­arenduses kui ka kalakasvatuses.

Tallinna börs sobib rohkem rahumeelsele investorile, külma närviga inestor võib vaadata USA poole. Foto: Liis Treimann

Lisaks LHV Pangale, mille aktsiad on Tallinna börsil noteeritud, oli hea aasta ka Tallinna börsil võlakirjade nimekirjas osalevatel Admiral Marketsil ja Inbankil. LHV kasvatas kasumit 23%, Admiral Markets 58% ja Inbank 24%. Kas pidu jätkub? Mingeid suuri riske investorid ja analüütikud lähimas tulevikus ei näe. Baltimaade ärikeskkond on endiselt hea, sest majandus on kasvuteel, rahval on sääste ja tööpuudus ei kummita.