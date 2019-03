Dopingujamast saab kasudega välja tulla

Lahvatanud dopingukriis on Eesti suusatamisele ja seda toetavatele ettevõtetele ka hea võimalus, leidis Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukler Äripäeva Raadio hommikuprogrammis.

Dopingutarvitaja Karel Tammjärv ja Eesti suusakoondise peatreener Anti Saarepuu (habemega) pressikonverents Seefeldi koolimajas märtsi alguses. Foto: Tairo Lutter

„Iga selline kriis on väga hea võimalus, mitte alustada puhtalt lehelt, vaid uuest nurgast. Ühtegi kriisi ei saa raisku minna,“ leidis ta.

Praegune polegi niivõrd olümpialiikumisele dividendide võtmise võimalus, vaid soodne pinnas muutusteks just suusaliidule. „Ausalt toimetavaid noorsportlasi ja tippsportlasi on meil kümneid. Tuleb luua uus struktuur, leida nooremad treenerid, kelle ümber koondis üles leida, otsida uued taustajõud ja uued sponsorid,“ selgitas ta. „See võtab 5-6 aastat, aga suusatamine ei kao kuskile, see on meil DNAs.“

Silberauto omanik Väino Kaldoja ja Mati Alaveri toetaja kommenteeris eelmisel nädalal, et Eesti suusatajate dopinguskandaali tõttu võib spordis ja ka kultuuris sponsorrahasid oluliselt vähemaks jääda. „Võib-olla peaks olema riigi teema oma sportlasi ja kultuuriinimesi üleval hoida,“ leidis ta.

Sukles hindab praeguse kriisi 2011. aastal lahvatanust, kui selgus Andrus Veerpalu positiivne dopinguproov, väiksemaks. Toona laiendati kahtlusi-süüdistusi kogu spordile ja ettevõtjad loobusid sportlaste toetamisest, kuid sel korral puudutab see tema sõnul kuni viit inimest.

„2011. aastal olid kahtlused väga suured. Kui Gerd Kanter pakkus sponsorile lepingu sõlmimisel punkti, et on valmis dopingureeglite rikkumisel toetuse kolmekordselt tagasi maksma, siis see sponsorit ei veennud," meenutas Sukles.

