Eesmärgita pole midagi juhtida

Juhtimiskonsultant Mait Raava sõnul eristub aasta parimaks juhiks valitud Coop Eesti juhi Jaanus Vihandi ettevõte konkurentidest just eesmärgistamise ja fokuseerimisega. Foto: Eiko Kink

Eesti paremad juhid paistavad silma eesmärgi seadmise ja selle poole rühkimisega. See pole aga Eesti juhtide seas sugugi levinud, leiab juhtimiskonsultant Mait Raava.

„Kõige olulisem on eesmärgi seadmine. Nii lihtne see ongi. Kui eesmärke pole, siis on majandustulemused ja muu omanikele loodud väärtus tagasihoidlik,“ kommenteeris Raava.