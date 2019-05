Nädala raadiohitid: miljon eurot portfellis ja ligi 10 000 eurot palgaks

Kes jõuab esimesena miljoni euroni? See küsimus tõmbas sel nädalal kõige rohkem Äripäeva raadio kuulajate tähelepanu. Foto: Bloomberg

Sel nädalal paelus Äripäeva raadio kuulajaid kõige enam kaks tulist vastasseisu – esimeselt kohalt leiab investorite duelli teel miljoni euro suuruse portfellini, teisel kohal on aga võitlus selle nimel, kes saab järgmise viie aasta jooksul Brüsselis nuppe vajutada.

Tabeli lõpuosast võib aga leida vähe suvisemaid teemasid, kogu edetabel on järgnev:

1. "Investor Toomase tund": Kristi Saare ja Tauri Alase võitlus miljoni eurose portfellini

Seekord olid investorite saates külas Kristi Saare ja Tauri Alas. Ligi kuueaastase investeerimiskarjääri jooksul on kasvanud nende portfellid ning hulljulgemaks on muutunud eesmärgid. Nad nendivad samas, et finantsvabaduse saavutamisega kiire enam pole.

Uurime, kuidas on muutunud nende investeerimisteekond, millised on järgmised eesmärgid, kuhu Kristi Saare ja Tauri Alas praegu investeerivad, kuidas nad mõtlevad iduinvesteeringutele, milliseid investeeringuid nad investor Toomasele soovitaksid ning palju muud.

2. "Fookuses: Euroopa Parlamendi valimisdebatt": "Sinuga ma vastandun iga hetk hea meelega"

"Sinuga ma vastandun iga hetk hea meelega," juhatas Yana Toom (Keskerakond) sisse europarlamendi valimiste debati saate Jaak Madisoniga (EKRE).

Tulises saates tuli juttu, mis on kandidaatide plaanid europarlamendis, Ruuben Kaalepi käežestide kahjulikkusest, Jaak Madisoni empaatiavõimest, Euroopa tulevikust ja Eesti mainest.

Debati kohta kokkuvõtet saab lugeda siit.

3. "Ettevõtlusraadio": kui lihtne on arveldada krüptorahas?

Investoriteliidu saates tuli juttu krüptorahaga arveldamisest. Kui lihtne on arveldada krüptorahas ja kui ohutu see on, räägivad meile Piixpay makseplatvormi kaasasutaja Evald-Hannes Kree ning Piixpay makseplatvormi äriarendusjuht ja Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige Raido Saar.

4. "Äripäev eetris": majanduskülmalaine ootustel

Nii Euroopa Liit kui ka Balti-Saksa Kaubanduskoda kinnitasid hiljuti, et Eesti majanduskasv ja ettevõtete kasumiväljavaated on lähiaastail varasemast kesisemad. Samuti on europarlamendi prognoositavad tulemused pigem ennustamas muutuste ajastut. Kuidas nendes tugevates hoovustes on läinud Eesti börsiettevõtetel, kes teatasid möödunud nädalal oma tulemustest?

5. "Lavajutud": säästlik hoone ei võrdu säästlik projekt

Saade on salvestatud konverentsil "Säästlik hoone 2019". Esimese ettekande, "Säästlik hoone ei võrdu säästlik projekt", teeb Kaitis Väär, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu juhatuse liige ja Novarc Groupi juhatuse liige. Ta räägib projekteerimise faasi olulisusest, energiatõhusa hoone ehitamisel.

Teine ettekanne on arhitekti ja inseneri vastutusest, nullenergiahoonete kavandamisel. Räägib Peeter Parre, IB Aksiaal juhataja ja Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühenduse eestseisuse liige. Mida teha, kui valminud hoone energiatarve ei vasta projekteerimisel tehtud energiaarvutustele? Kellele langeb vastutus?

6. "Teabevara tund": tööandja, võta alaealine suveks tööle

Suvi on kohe käes ja paljud koolinoored tahaksid vaheajal töötada. Osa neist töötaks hea meelega ka aasta läbi. Kas ka tööandjale on alaealiste töölevõtt kasulik ja kui, siis mil moel, sellest räägivad töösuhete teabevara koostööpartnerid Liina Karlson ja Birgit Riivits Themis Õigusbüroost.

7. "Innovatsiooniminutid": maasikas – see kõige magusam mari!

Kuidas maasikaid õigesti kasvatada? Kui palju maasikasorte maailmas on? Mis sorti maasikas on kõige magusam? Milline maasika-aasta meid ees ootab? Neile ja paljudele teistele huvitavatele küsimustele vastab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse dotsent Ulvi Moor.