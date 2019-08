Maailma majanduse murepilved sõuavad Eesti poole

Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi suure üheeurosega. Euroopa majanduse käekäiku vaadates tekib küsimus, kas keskpangad tulevad majandusele taas appi. Ja kui tulevad, siis kui palju sellest tegelikult kasu on? Foto: AFP/Scanpix

Aasta suurim kukkumine börsidel on aktsiainvestorite sissetulekutele juba jälje jätnud, omaette küsimus on see, kui palju suudab maailma aeglustuv kaubavahetus, kaubandussõda ja maailma majandustsükli pöördele minek räsida Euroopa tööstussektori kindlustunnet, millel oleks juba otsene mõju Eesti majandusele.

Maailma börsid võtsid teisipäeval pisut rahulikuma kursi pärast kahe aasta rängimat langust. USA president Donald Trump ähvardas Hiinat uute tollidega, selle järel kukkus Hiina valuuta renminbi, misjärel andis USA rahandusministeerium Hiinale valuutaga manipuleerija tiitli. Ministeeriumi hinnangul oli Hiina lasknud kursil meelega kukkuda ning hoidnud samal ajal märkimisväärseid välisvaluuta reserve, mida tavapäraselt kursi liigse kukkumise vastu kasutatakse.