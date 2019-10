Võlgades puidufirma: kaotasime üle miljoni euro

Kohtult saneerimist paluv Baltic Foresti omanik Jaak Napritson tunnistas, et firma on kaotanud üle miljoni euro ja põrus investoritelt lisaraha saamisega.

"Kui ei oleks kuusekriisi olnud, siis oleksime suutnud päris ilusaid tulemusi näidata," usub Baltic Foresti omanik. Foto: Attila Balazs

Crowdestate'i portaali laekus info selle kohta, et Baltic Forest OÜ esitas eile kohtusse saneerimisavalduse. Baltic Forest on pisut enam kui aastaga Crowdestate’ist laenu võtnud 10,45 miljonit eurot. Praegu on Baltic Forestil Crowdestate'is kolm aktiivset laenu kokku summas 4,06 miljonit eurot. Põhiosa pole tagasi makstud, intresse on kokku makstud 150 364 eurot.