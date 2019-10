Facebooki krüptorahal on rasked ajad

Facebooki asutaja Mark Zuckerberg Foto: Erin Scott/Reuters/Scanpix

Kui Facebook juuni keskel oma krüptoraha libra plaaniga välja tuli, nähti selles konkurenti isegi Bitcoinile. Nüüdseks on aga Facebooki juht Mark Zuckerberg mitmest suunast tule alla jäänud ja Libra tulevik ei paista helge.

Libra olemuse võttis juunis kokku tehnoloogiaveeb Techcrunch. Idee järgi on tegu nn pseudonüümse rahaga. Nagu ka bitcoini puhul tähendab see, et kasutaja ei pea avalikustama oma nime, kui ta oste teeb, küll aga jääb ostust märk maha plokiahelale. Librat saaks plaani kohaselt osta kas internetis või kohalikes vahetuspunktides, näiteks toidupoodides. Kasutada saaks seda erinevate rahakotirakenduste või Facebooki enda Calibra rahakotiga, mis oleks integreeritud WhatsAppi, Messengeri ja teistesse sõnumirakendustesse.