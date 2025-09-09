Balti börsid kogesid valdavalt punast päeva, Wall Street valmistus tööturu andmeteks
Balti börsidest kukkus teisipäeval kõige enam Tallinna börs, kus suurimaks piduriks osutus LHV Groupi aktsia. Wall Streetil jälgiti samal ajal teraselt tööturu andmeid, mis võivad määrata intressikärbete suuruse.
