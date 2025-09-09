Raadiohommikus: Rikaste TOP ja Joakim Helenius

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussari: ambitsioon”.

Ettevõtete suurimad probleemid sünnivad endiselt strateegiast — eelkõige selle elluviimise puudulikkusest. Saates räägime Empowerment Estonia kasvutreenerite Anti Orava ja Toomas Dannenbergiga, kuidas ehitada strateegiat, mis päriselt ellu viidaks. Saadet juhib Hando Sinisalu.

12.00-13.00 “Äripäeva TOP”.

Saates on külas Eesti edukaima pereettevõtte Mainor AS omanikud Guido ja Sten Pärnits. Räägime, missugused juhtimispõhimõtted on neil aidanud läbi kolme põlvkonna edukalt Ülemiste City nn tulevikulinna ehitada ning ka kriisides julgelt edasi liikuda. Uurime, kas väidetav pidev negatiivne meeleolu ettevõtjatelt ja meedialt on Eesti tarbijakindluse põhja viinud ning püüame leida lahendusi, kuidas saavutada ka Eestis majanduskasvu, et Leedul ikka kannul püsida. Saadet juhib Jana Palm.

13.00-14.00 “Energiatund”.

Räägime uuest energiamajanduse arengukava eelnõust lähtudes Eesti riigi pikaaegsetest valikutest energiapoliitikas, käsitledes energiajulgeolekut, kättesaadavust, taskukohast hinda ja ka kliimapoliitika eesmärke. Küsime, kes peaks kinni maksma juhitavate elektritootmisvõimsuste rajamise ning kuidas ühildada kontseptsioone, mis nõuavad ühteaegu nii odavat elektrihinda kui samal ajal ka riigi dotatsioone ja garantiisid tootjatele.