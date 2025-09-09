Raadiohommikus: Rikaste TOP ja Joakim Helenius

Kolmapäeva varahommikul ilmub aasta oodatuim Äripäeva edetabel – Rikaste TOP. Muidugimõista räägime sellest ka Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
- Suurettevõtja Joakim Helenius oli mullu rikaste TOPis 105. kohal.
- Foto: Andras Kralla
Külla tuleb aastaid rikaste edetabelis figureerinud ning kunagi selle n-ö ära võita lubanud suurettevõtja Joakim Helenius. Mullu platseerus ta 52 miljoni eurose vara väärtusega 105. kohale. Vaatame, kuhu Helenius tänavu paigutub, ent vestleme temaga ka maksupoliitikast ja viimaste aegade äritegevustest
Rikaste TOPile tervikuna heidame pilgu edetabeli ühe koostaja, Äripäeva toimetaja Ken Rohelaanega. Arutleme, millised trendid ja tõdemused sellest vastu vaatavad.
Lisaks avaldatakse kolmapäeva hommikul veel teinegi edetabel – Eesti väärtuslikumate tehnoloogiafirmade oma, nimeks TopTech. Sel puhul tulevad stuudiosse tabeli koostaja, finantsnõustamisettevõtte Prudentia Tallinn partner Indrek Uudeküll ning hiljuti üle 50 miljoni dollari kaasanud
tehisarufirma Pactum AI asutaja ja juht Kaspar Korjus. Uurime, millised tuuled tehnoloogiasektoris puhuvad.
Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: ambitsioon”.
Ettevõtete suurimad probleemid sünnivad endiselt strateegiast — eelkõige selle elluviimise puudulikkusest. Saates räägime Empowerment Estonia kasvutreenerite Anti Orava ja Toomas Dannenbergiga, kuidas ehitada strateegiat, mis päriselt ellu viidaks. Saadet juhib Hando Sinisalu.
12.00-13.00 “Äripäeva TOP”.
Saates on külas Eesti edukaima pereettevõtte Mainor AS omanikud Guido ja Sten Pärnits. Räägime, missugused juhtimispõhimõtted on neil aidanud läbi kolme põlvkonna edukalt Ülemiste City nn tulevikulinna ehitada ning ka kriisides julgelt edasi liikuda. Uurime, kas väidetav pidev negatiivne meeleolu ettevõtjatelt ja meedialt on Eesti tarbijakindluse põhja viinud ning püüame leida lahendusi, kuidas saavutada ka Eestis majanduskasvu, et Leedul ikka kannul püsida. Saadet juhib Jana Palm.
13.00-14.00 “Energiatund”.
Räägime uuest energiamajanduse arengukava eelnõust lähtudes Eesti riigi pikaaegsetest valikutest energiapoliitikas, käsitledes energiajulgeolekut, kättesaadavust, taskukohast hinda ja ka kliimapoliitika eesmärke. Küsime, kes peaks kinni maksma juhitavate elektritootmisvõimsuste rajamise ning kuidas ühildada kontseptsioone, mis nõuavad ühteaegu nii odavat elektrihinda kui samal ajal ka riigi dotatsioone ja garantiisid tootjatele.
Külas on kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga ja tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter, saatejuht on Lauri Leet.
15.00-16.00 “Äripäeva fookuses”.
Detsembri alguses istuvad Hispaanias, täpsemalt La Gomeras kitsukesse paati neli tavalist eesti kutti ning sõavad sellega üle Atlandi ookeani. Meeskonna ühe liikme Andres Käosaarega räägime, kuidas on meeskond nendeks 40 sõudmispäevaks ette valmistunud ja mis plaan on neil 10 meetri kõrguste ookeanilainetega. Räägime rahast, loodusest ja psühholoogast. Saatejuht on Eget Velleste.
Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
