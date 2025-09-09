Äripäev
  • OMX Baltic−0,09%295,47
  • OMX Riga0,01%918,41
  • OMX Tallinn−0,12%2 000,8
  • OMX Vilnius−0,08%1 234,11
  • S&P 500−0,18%6 483,35
  • DOW 30−0,05%45 492,57
  • Nasdaq −0,3%21 733,12
  • FTSE 1000,17%9 237,1
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,07
  • 09.09.25, 17:35

Raadiohommikus: Rikaste TOP ja Joakim Helenius

Kolmapäeva varahommikul ilmub aasta oodatuim Äripäeva edetabel – Rikaste TOP. Muidugimõista räägime sellest ka Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Suurettevõtja Joakim Helenius oli mullu rikaste TOPis 105. kohal.
  • Suurettevõtja Joakim Helenius oli mullu rikaste TOPis 105. kohal.
  • Foto: Andras Kralla
Külla tuleb aastaid rikaste edetabelis figureerinud ning kunagi selle n-ö ära võita lubanud suurettevõtja Joakim Helenius. Mullu platseerus ta 52 miljoni eurose vara väärtusega 105. kohale. Vaatame, kuhu Helenius tänavu paigutub, ent vestleme temaga ka maksupoliitikast ja viimaste aegade äritegevustest.
Rikaste TOPile tervikuna heidame pilgu edetabeli ühe koostaja, Äripäeva toimetaja Ken Rohelaanega. Arutleme, millised trendid ja tõdemused sellest vastu vaatavad.
Lisaks avaldatakse kolmapäeva hommikul veel teinegi edetabel – Eesti väärtuslikumate tehnoloogiafirmade oma, nimeks TopTech. Sel puhul tulevad stuudiosse tabeli koostaja, finantsnõustamisettevõtte Prudentia Tallinn partner Indrek Uudeküll ning hiljuti üle 50 miljoni dollari kaasanud tehisarufirma Pactum AI asutaja ja juht Kaspar Korjus. Uurime, millised tuuled tehnoloogiasektoris puhuvad.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: ambitsioon”.
Ettevõtete suurimad probleemid sünnivad endiselt strateegiast — eelkõige selle elluviimise puudulikkusest. Saates räägime Empowerment Estonia kasvutreenerite Anti Orava ja Toomas Dannenbergiga, kuidas ehitada strateegiat, mis päriselt ellu viidaks. Saadet juhib Hando Sinisalu.
12.00-13.00 “Äripäeva TOP”.
Saates on külas Eesti edukaima pereettevõtte Mainor AS omanikud Guido ja Sten Pärnits. Räägime, missugused juhtimispõhimõtted on neil aidanud läbi kolme põlvkonna edukalt Ülemiste City nn tulevikulinna ehitada ning ka kriisides julgelt edasi liikuda. Uurime, kas väidetav pidev negatiivne meeleolu ettevõtjatelt ja meedialt on Eesti tarbijakindluse põhja viinud ning püüame leida lahendusi, kuidas saavutada ka Eestis majanduskasvu, et Leedul ikka kannul püsida. Saadet juhib Jana Palm.
13.00-14.00 “Energiatund”.
Räägime uuest energiamajanduse arengukava eelnõust lähtudes Eesti riigi pikaaegsetest valikutest energiapoliitikas, käsitledes energiajulgeolekut, kättesaadavust, taskukohast hinda ja ka kliimapoliitika eesmärke. Küsime, kes peaks kinni maksma juhitavate elektritootmisvõimsuste rajamise ning kuidas ühildada kontseptsioone, mis nõuavad ühteaegu nii odavat elektrihinda kui samal ajal ka riigi dotatsioone ja garantiisid tootjatele.

  • 06.09.25, 14:30
Jaan Tallinna rahaga AI-firma väärtus kasvas 183 miljardini
  • 05.09.25, 19:16
Nimekat idufirmat ähvardab sundlõpetamine. Juht: firma on tugevam kui kunagi varem
täiendatud
  • 08.09.25, 15:16
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
  • ST
  • 08.09.25, 14:14
Minutitega ettevõtte kulud kontrolli alla - enam lihtsamalt pole võimalik

Külas on kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga ja tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter, saatejuht on Lauri Leet.
15.00-16.00 “Äripäeva fookuses”.
Detsembri alguses istuvad Hispaanias, täpsemalt La Gomeras kitsukesse paati neli tavalist eesti kutti ning sõavad sellega üle Atlandi ookeani. Meeskonna ühe liikme Andres Käosaarega räägime, kuidas on meeskond nendeks 40 sõudmispäevaks ette valmistunud ja mis plaan on neil 10 meetri kõrguste ookeanilainetega. Räägime rahast, loodusest ja psühholoogast. Saatejuht on Eget Velleste.
Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.

Pactumi kaasasutaja ja tegevjuht Kaspar Korjus arvas, et börsikella võiks helistada 4-5 aasta pärast.
  • 09.06.25, 16:54
Eesti tehisaruidu kaasas 47 miljonit. “Niisama lihtsalt enam pankrotti minna ei saa”
Nordic Fibreboardi suuromanik on Joakim Helenius.
  • 08.09.25, 09:37
Heleniuse firma kaasab praegustelt aktsionäridelt uut raha
Töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas (vasakul) ja Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann rääkisid saates “Äripäeva TOP”, et kehvemad ajad Eesti majanduses on jäänud seljataha.
  • 03.09.25, 17:36
Halvemad ajad Eesti majanduses on seljataga
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
  • 03.09.25, 06:00
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Livida tegevjuht ja Tartu Tammeka president Kaarel Kiidron usub, et tugevast koostööst saab kasu nii uute ärisuhete kui laiema brändituntuse kaudu.
  • ST
  • 08.09.25, 13:43
Livida juht Kaarel Kiidron: Eestis on spordisponsorlus veel lapsekingades

Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
TOP
  • 08.09.25, 15:16
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Uudised
  • 08.09.25, 08:00
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Äripartner heitis Henrik Normannile ette, et too pole pärast seriaali tootmist end üldse kätte andnud. „Tore vähemalt näha, et inimene on elus ja terve,“ märkis Aleksander Ots. Normanni sõnul aga süüdistusel tõepõhi puudub.
Uudised
  • 08.09.25, 16:12
“Armastus” läks kalliks maksma. Filmitegijad klaarisid kohtu ees LHVga võlga
Arko Kurtmann on panga juhatuses töötanud viis aastat.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 09:26
Coop Pank leidis uue juhi majast seest
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu hakkab uuel aastal otsima uusi väljakutseid.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 08:25
Ekspress Grupi juht paneb ameti maha
Investor Jaak Roosaare sai kriminaalkahtlustuse eelmise aasta detsembris.
Uudised
  • 08.09.25, 11:52
Jaak Roosaare kriminaalasi jõudis prokuratuuri kätte
“Ootus on kindlasti see, et soovime, et Coop Pank kasvaks kaks-kolm korda kiiremini Eesti turust, ja samas tooks uusi selliseid lahendusi, mida konkurentidel täna klientidele pakkuda ei ole,” räägib Coop Panga nõukogu esimees Rainer Rohtla.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 14:55
Coop Panga nõukogu ootab uuelt juhilt kolm korda kiiremat kasvu ja kaks korda suuremat kasumit
Uus juht: “Nälg on meil suur”
Crayoni pilvelahenduste konsultant Sander Kuusk
  • ST
Sisuturundus
  • 09.09.25, 10:34
Crayon teeb keerulised AWS-i arved lihtsaks ja loogiliseks
Kriminaalkahtlustuse saanud Enefit Greeni eksjuht Aavo Kärmas (paremal) lahkus ametist eelmise aasta suvel.
Börsiskandaal Enefit Greeni ümber: kriminaalkahtlustuse sai eksjuht Aavo Kärmas
“Minu süda on puhas.”
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Automaadivalang usalduse ja turvatunde pihta
Automaadivalang usalduse ja turvatunde pihta
Kriminaalkahtlustuse saanud Enefit Greeni eksjuht Aavo Kärmas (paremal) lahkus ametist eelmise aasta suvel.
Börsiskandaal Enefit Greeni ümber: kriminaalkahtlustuse sai eksjuht Aavo Kärmas
“Minu süda on puhas.”
Meeleavaldajad juubeldasid Prantsuse peaministri mahavõtmise üle, ent jätkusuutlikku plaani pole ei sirbi-vasara sõpradel ega ka marurahvuslastel.
  • PRO
Euroopa juhtriik kihutab maksejõuetuse suunas
Helsingi börsil on teise kvartali järel ostusoovituste arv võrreldes eelmise kvartaliga vähenenud.
Soome börsi varjatud võitjad: analüütikud näevad 14 aktsias ostuvõimalust
Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles, et Eesti jaoks on taoline börsiskandaal erakordne juhtum.
Enefit Greeni börsilt lahkumisest teadis väga väike ringkond
Suurettevõtja Joakim Helenius oli mullu rikaste TOPis 105. kohal.
Raadiohommikus: Rikaste TOP ja Joakim Helenius
Tänavu Rikaste TOPi jõudnud 8aastane tüdruk on samasse edetabelisse jõudnud varemgi. Foto on illustratiivne.
Rikaste TOPi jõudis 8aastane miljonär
Crayoni pilvelahenduste konsultant Sander Kuusk
  • ST
Crayon teeb keerulised AWS-i arved lihtsaks ja loogiliseks
Tallinna börsil kerkis suurima päevakäibeni LHV Groupi aktsia, mis odavnes 0,25 miljoni eurose käibega 0,57%.
Balti börsid kogesid valdavalt punast päeva, Wall Street valmistus tööturu andmeteks
See koledavõitu pruunrohekas ülikond, mis mul igal pool pildil seljas, on tööriietus ja turundusvõte, tegelikult käin ma riides vägagi moekalt. Ausõna.
Pruun ülikond ja Potomac Mills: kuidas USA reis muutis vaadet Eesti elule
“Ootus on kindlasti see, et soovime, et Coop Pank kasvaks kaks-kolm korda kiiremini Eesti turust, ja samas tooks uusi selliseid lahendusi, mida konkurentidel täna klientidele pakkuda ei ole,” räägib Coop Panga nõukogu esimees Rainer Rohtla.
Coop Panga nõukogu ootab uuelt juhilt kolm korda kiiremat kasvu ja kaks korda suuremat kasumit
Uus juht: “Nälg on meil suur”
Enne teadet 1,46 dollari tasemel kaubelnud Eightco Holdingsi aktsia tõusis esmaspäeval 76 dollarini.
Tehnoloogiafirma aktsia sööstis krüptotehingu valguses ligi 3000%
S&P 500 indeksi koosseisuga liituvad 22. septembril Robinhood, AppLovin ja Emcor.
Robinhoodi aktsia rallis S&P 500 indeksiga liitumise tuules
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?

"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Investor Toomase tund
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
00:00
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
  • PRO
Lavajutud
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
00:00
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
Tööandjate tund
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Läbilöök
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Hommikuprogramm
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
1
TOP
  • 08.09.25, 15:16
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
2
Uudised
  • 08.09.25, 08:00
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
3
Uudised
  • 08.09.25, 16:12
“Armastus” läks kalliks maksma. Filmitegijad klaarisid kohtu ees LHVga võlga
4
Uudised
  • 06.09.25, 17:00
Nädala lood: 1500eurone investeering paisus 80 000eurose kasumini, tuntud e-poodi kahtlustatakse ebaausas äris
5
Arvamused
  • 08.09.25, 06:00
Kui Rail Baltic valmib, võivad paljud ehitajad kummuli kukkuda
6
Börsiuudised
  • 08.09.25, 09:26
Coop Pank leidis uue juhi majast seest

Uudised
  • 09.09.25, 17:35
Raadiohommikus: Rikaste TOP ja Joakim Helenius
  • PRO
Uudised
  • 09.09.25, 17:19
Euroopa juhtriik kihutab maksejõuetuse suunas
Börsiuudised
  • 09.09.25, 17:18
Balti börsid kogesid valdavalt punast päeva, Wall Street valmistus tööturu andmeteks
Uudised
  • 09.09.25, 16:34
Enefit Greeni börsilt lahkumisest teadis väga väike ringkond
Saated
  • 09.09.25, 16:00
Viljasaak jäi ootustele alla, ka hinnad langevad
Juhtkiri
  • 09.09.25, 14:57
Automaadivalang usalduse ja turvatunde pihta
Saated
  • 09.09.25, 14:50
Tööandja maine on kallim, kui arvad – ühe töötaja asendamine läheb maksma pool tema aastapalka
Uudised
  • 09.09.25, 14:41
Börsiskandaal Enefit Greeni ümber: kriminaalkahtlustuse sai eksjuht Aavo Kärmas
“Minu süda on puhas.”
