Soome börsi varjatud võitjad: analüütikud näevad 14 aktsias ostuvõimalust

Soome investeerimisekspert Vesa Puttonen leiab, et turg on Trumpi väljahõigetest juba tüdinenud ja ei lase tal täielikult hullumeelseid plaane ellu viia. Samal ajal näeb ta ähvardavat ohtu hoopis Jaapani suunast, kus riigivõlg ja kiirenev inflatsioon võivad esile kutsuda laialdase kriisi.