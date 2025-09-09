Nasdaqi liitindeks püstitas värske rekordtaseme

Ajal, kui riik spordi jaoks lisaraha ei leia, on spordiklubide toimimisele eriti oluline sponsorite tugi. Mõni teeb seda vähem ja mõni rohkem, kuid oma kasu võidavast sellest lõpuks nii andja kui saaja. Kuigi tulu on raske mõõta, siis Livida
tegevjuht ja Tartu Tammeka president Kaarel Kiidron usub, et tugevast koostööst saab kasu nii uute ärisuhete kui laiema brändituntuse kaudu. Pikemas usutluses Kiidroniga tuleb juttu nii spordisponsorlusest kui ka klubide kitsaskohtadest tänapäeva spordisüsteemis.