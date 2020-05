Kinnisvaraekspert: mida suuremaks läheb töötus, seda raskemaks ka kinnisvaras

Kui enne oli viie kinnisvaraobjekti kohta neli ostjat ja sügisel on kümne objekti kohta kaks ostjat, siis on selge, et ostjad laamendavad turul täpselt oma suva järgi. Kes tahab müüa, peab tegema märkimisväärseid pingutusi, rääkis Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis.

Foto: Andres Haabu

Peep Soomaniga vestles Meelis Mandel.