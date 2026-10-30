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Eksperdid: tehisaru võib aidata otsustada, aga vastutus jääb juhatuse liikmele

Isegi hiljem ekslikuks osutunud eksperdi hinnangule tuginemine võib anda ettevõtte juhatuse liikmele aluse väita, et ta täitis oma hoolsuskohustust. Keelemudelile samamoodi toetuda ei saa, kirjutavad advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Henri Hansson ja sama büroo jurist Liisa Matilda Palgi.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millal võib juhatuse liige tehisaru kasutades siiski rikkuda oma hoolsuskohustust ja sattuda isikliku vastutuse alla;
  • kuidas selgitavad Henri Hansson ja Liisa Matilda Palgi piiri eksperdihinnangu ning keelemudeli soovituse vahel juhtimisotsuste tegemisel.
Keelemudeleid tuleks käsitleda otsustusprotsessi toetava tööriistana, mitte eksperdi või otsustaja asendajana, rõhutavad Henri Hansson ja Liisa Matilda Palgi.
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