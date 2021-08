Pirital raha pööritanud Soome ärimees peab miljonid tagastama

Raadiohommikus: Dubai Expo, Hepsor Kinnisvara ja Kaimar Karu

Neljapäevases hommikuprogrammis on külas kinnisvaraarendaja Hepsori juhataja Henri Laks. Hepsor on suhteliselt vähetuntud, aga kiiresti kasvav roheehitust viljelev ettevõte. Mullu tõusid nad Merko järel suuruselt teiseks korterimüüjaks Eestis. Stuudiosse tuleb ettevõtte juhataja Laks, et kiire kasvu ja roheehituse tagamaid avada.

Neljapäevases hommikuprogrammis on külas kinnisvaraarendaja Hepsori juhataja Henri Laks. Hepsor on suhteliselt vähetuntud, aga kiiresti kasvav roheehitust viljelev ettevõte. Mullu tõusid nad Merko järel suuruselt teiseks korterimüüjaks Eestis. Stuudiosse tuleb ettevõtte juhataja Laks, et kiire kasvu ja roheehituse tagamaid avada.