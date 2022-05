Poole võrra kasvanud import Venemaalt hoopis kahanes kolmandiku

Kütusetsisterne tuli kujundlikult öeldes poole vähem kui aasta tagasi, aga raha tuli maksta poole enam. Foto: Raul Mee

Märtsikuised väliskaubanduse numbrid olid midagi uuest ooperist, üle 2 miljardi euro kaupa liikus Eestisse sisse ja siit välja, Vene import kasvas poole võrra ja ülepea oli tegemist rekordilise kuuga.

Lähemalt vaadates on Vene kaupu küll suure raha eest, aga märkimisväärselt vähem Eestisse jõudnud. 217 miljonit eurot on palju, 10% kogu impordist, aga kogustega on hoopis teine lugu.

