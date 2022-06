Kinnisvaraarendaja näeb turul stabiliseerumise märke, ent uutest korteritest jääb puudu

Metro Capital juht Ain Kivisaare sõnul on ka sõjaga ära kukkunud tarneahelatele leitud alternatiive. Foto: Raul Mee

Kinnisvararendusfirma Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar kummutas jutte kuuldustest, et lähiajal tabab kinnisvaraturgu krahh. Samas märkis ta, et hinnad tulevad siiski maa peale tagasi, kuid uusarendustest on letid tühjad.

Kivisaar ütles, et on jutte kinnisvarakrahhist kuulnud aastast 2012. Samas on sellest ajast kinnisvarahind tõusnud 100-150%. Tema sõnul võib aga näha, et viimasel aastal ebareaalselt üles kruvitud hinnad tulevad maa peale tagasi, sest mõnele objektile ei leia ostjat. Samas ei tähenda see, et hinnad üleüldiselt langeksid, vaid toimub stabiliseerumine.

